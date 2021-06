3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Concordia Basel gegen Allschwil Sieg für Concordia BS: Gegen Allschwil gewinnt das Team am Sonntag zuhause 2:0.

(chm)

Beide Tore fielen schon in der ersten Halbzeit: Denis Temelkov erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Concordia Basel. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Luka Krajic in der 37. Minute. Er traf zum 2:0 für Concordia Basel.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Jonas Friedli von Allschwil erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

Dank dem Sieg liegt Concordia Basel neu über dem Strich. 14 Punkte bedeuten Rang 8. Es macht damit einen Sprung um fünf Plätze. Neu am Tabellenende liegt FC Türkgücü Basel. Concordia Basel hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Concordia Basel geht es auswärts gegen SC Münchenstein (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 27. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Mit der Niederlage liegt Allschwil wieder auf einem Abstiegsplatz. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 13. Es verliert einen Platz. Allschwil hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Reinach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (15.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Telegramm: FC Concordia Basel - FC Allschwil 2:0 (2:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 25. Denis Temelkov 1:0. 37. Luka Krajic 2:0. – Concordia BS: Fabio Lapadula, Simon Furler, Levin Elias Bodenmüller, Marlon Riva, Selkan Kül, Luca Lichtenberger, Leandro Ferreira, Luka Krajic, Seyfettin Kalayci, Denis Temelkov, Francesco Rizzo. – Allschwil: Elia Kasper, Daniel De Lyra Almeida, Jonas Friedli, Nicola Borer, Björn Süess, Adrian Ringele, Nico Stasi, Tiziano Gallacchi, Fabian Roth, Sead Imeri, Mustapha Dampha. – Verwarnungen: 50. Jonas Friedli.

Tabelle: 1. FC Amicitia Riehen 25 Spiele/28 Punkte (36:17). 2. FC Oberwil 25/26 (35:16), 3. FC Reinach 25/24 (25:14), 4. SC Münchenstein 25/23 (23:19), 5. FC Therwil 25/22 (34:22), 6. AC Rossoneri 25/20 (27:31), 7. FC Münchenstein 25/15 (30:37), 8. FC Concordia Basel 25/14 (24:27), 9. SV Muttenz 25/13 (28:31), 10. FC Schwarz-Weiss b 25/12 (29:33), 11. BCO Alemannia Basel 25/12 (23:31), 12. FC Oberdorf 25/12 (28:26), 13. FC Allschwil 25/11 (25:33), 14. FC Türkgücü Basel 25/4 (21:51).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.06.2021 00:43 Uhr.