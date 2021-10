3. Liga, Gruppe 2 Erfolg für FC Liestal gegen Rheinfelden – Später Siegtreffer FC Liestal behielt im Spiel gegen Rheinfelden am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für FC Liestal gelang Brian Wunderlin in der 88. Minute. In der 3. Minute hatte Patrick Rudin FC Liestal in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rheinfelden fiel in der 65. Minute durch Marc Rügge.

Gelbe Karten gab es bei FC Liestal für Noel Benz (40.) und Sandro Heer (77.). Gelbe Karten gab es bei Rheinfelden für Severin Oehen (30.) und Lucas Berger (56.).

FC Liestal machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 23 Punkten auf Rang 3. FC Liestal hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für FC Liestal geht es auswärts gegen FC Münchenstein (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (17.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Nach der Niederlage büsst Rheinfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Rheinfelden erstmals wieder. Rheinfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Rheinfelden tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Schwarz-Weiss a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Liestal - FC Rheinfelden 2:1 (1:0) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 3. Patrick Rudin 1:0. 65. Marc Rügge 1:1. 88. Brian Wunderlin 2:1. – FC Liestal: Lars Ruflin, Claudio Vanne, Alex Riccio, Noel Benz, Mario Fellmann, Linus Wegmann, Dylan Hartmann, Matthias Fricker, Patrick Rudin, Robby Enz, Sandro Heer. – Rheinfelden: Raphael Rua, Nicolas Küng, Lucas Berger, Nick Menzinger, Simon Seiler, Sebastian Metzger, Nils Moens, Noah Kempfer, Severin Oehen, Marc Rügge, Levent Hasani. – Verwarnungen: 30. Severin Oehen, 40. Noel Benz, 56. Lucas Berger, 77. Sandro Heer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Lausen 72 - FC Allschwil 1:2, FC Liestal - FC Rheinfelden 2:1, FC Stein - NK Alkar 6:1, NK Posavina - AS Timau Basel 1:5

Tabelle: 1. AS Timau Basel 11 Spiele/28 Punkte (45:18). 2. FC Schwarz-Weiss a 11/24 (34:19), 3. FC Liestal 12/23 (38:23), 4. FC Rheinfelden 12/22 (29:21), 5. FC Münchenstein 11/20 (36:31), 6. FC Reinach 11/15 (27:27), 7. FC Lausen 72 12/15 (29:25), 8. FC Allschwil 12/14 (26:28), 9. NK Alkar 12/14 (28:36), 10. FC Stein 11/13 (37:31), 11. SC Münchenstein 11/12 (15:27), 12. SV Muttenz 11/12 (17:26), 13. FC Amicitia Riehen 11/7 (20:41), 14. NK Posavina 12/7 (18:46).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 23:39 Uhr.