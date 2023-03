3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für FC Liestal gegen Zwingen FC Liestal behielt im Spiel gegen Zwingen am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2.

(chm)

Den Auftakt machte Marco Hug, der in der 15. Minute für FC Liestal zum 1:0 traf. Zum Ausgleich für Zwingen traf Sandro Piatti in der 29. Minute. Maurice Morand brachte FC Liestal 2:1 in Führung (32. Minute).

Brian Wunderlin sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für FC Liestal. Per Penalty traf Dominique Tschabold in der 85. Minute für Zwingen zum Anschlusstreffer (2:3)

Gelbe Karten gab es bei FC Liestal für Robby Enz (65.), Raphael Matter (74.) und Mario Fellmann (85.). Eine Verwarnung gab es für Zwingen, nämlich für Denojahn Ponnuthurai (47.).

Dass FC Liestal viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat FC Liestal durchschnittlich 2.5 Treffer pro Partie erzielt. Statistisch gesehen hat das Team die fünftbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

FC Liestal rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 25 Punkten auf Rang 6. Für FC Liestal ist es der zweite Sieg in Serie.

Für FC Liestal geht es zuhause gegen FC Röschenz (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 1. April (19.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Nach der Niederlage büsst Zwingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 15 Punkten auf Rang 10. Für Zwingen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Zwingen spielt zum nächsten Mal daheim gegen VfR Kleinhüningen (Platz 5). Die Partie findet am 1. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Liestal - FC Zwingen 3:2 (2:1) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 15. Marco Hug 1:0. 29. Sandro Piatti 1:1. 32. Maurice Morand 2:1. 48. Brian Wunderlin 3:1. 85. Dominique Tschabold (Penalty) 3:2. – FC Liestal: Pascal Hiltbrand, Alexander Wolf, Noel Benz, Sandro Heer, Philipp Gisin, Alperen Pala, Marco Hug, Matthias Fricker, Maurice Morand, Mario Fellmann, Robby Enz. – Zwingen: Silvan Lüscher, Sandro Maceiras, Fabian Brunner, Steven Hänggi, Denojahn Ponnuthurai, Patrick Müller, Dominique Tschabold, Renato Lisser, Dominik Studer, Sandro Piatti, Daniel Stegmüller. – Verwarnungen: 47. Denojahn Ponnuthurai, 65. Robby Enz, 74. Raphael Matter, 85. Mario Fellmann.

