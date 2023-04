3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Kleinhüningen gegen FC Liestal – Oumar Gaye als Matchwinner Sieg für Kleinhüningen: Gegen FC Liestal gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Kleinhüningen gelang Oumar Gaye in der 73. Minute. In der 6. Minute hatte Oumar Gaye Kleinhüningen in Führung gebracht. Der Ausgleich für FC Liestal fiel in der 18. Minute durch Philipp Gisin.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Kleinhüningen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.7 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 48 Tore erzielte.

Keine Änderung in der Tabelle für Kleinhüningen: Das Team liegt mit 33 Punkten auf Rang 5. Für Kleinhüningen ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Kleinhüningen zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Röschenz. Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Sportplatz Schorenmatte, Basel).

Nach der Niederlage büsst FC Liestal einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 7. FC Liestal hat bisher achtmal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

FC Liestal spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Therwil (Platz 12). Die Partie findet am 22. April statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - FC Liestal 2:1 (1:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 6. Oumar Gaye 1:0. 18. Philipp Gisin 1:1. 73. Oumar Gaye 2:1. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Lorik Xheladini, Egzon Abazi, Luca Schwab, Yannick Bischof, Kevin Schiffer, Dean Ledermann, Xhafer Delija, Al Fayed Ziberi, Aydoan Kciku, Oumar Gaye. – FC Liestal: Lars Ruflin, Claudio Vanne, Noel Benz, Mario Fellmann, Philipp Gisin, Gino Scacchi, Mattia Salvatore, Maurice Morand, Alperen Pala, Gaston Brawand, Matthias Fricker. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

