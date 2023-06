3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Kleinhüningen gegen Rossoneri – Xhafer Delija entscheidet Spiel Kleinhüningen gewinnt am Samstag zuhause gegen Rossoneri 2:1.

Der Siegtreffer für Kleinhüningen gelang Xhafer Delija in der 51. Minute. In der 9. Minute hatte Xhafer Delija Kleinhüningen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Rossoneri fiel in der 39. Minute durch Leandro Stasi.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gleison Silva dos Santos von Rossoneri erhielt in der 50. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Kleinhüningen zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 25 Spielen, in denen die Defensive 40 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Kleinhüningen bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 47 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Kleinhüningen hat bisher 14mal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Auf Kleinhüningen wartet im nächsten Spiel das fünftplatzierte Team FC Allschwil, also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (13.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Trotz der Niederlage bleibt Rossoneri auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 60 Punkte auf dem Konto. Rossoneri hat bisher 19mal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Rossoneri spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Therwil (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 11. Juni (13.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: VfR Kleinhüningen - AC Rossoneri 2:1 (1:1) - Sportplatz Schorenmatte, Basel – Tore: 9. Xhafer Delija (Penalty) 1:0.39. Leandro Stasi 1:1. 51. Xhafer Delija 2:1. – Kleinhüningen: Semir Erovic, Al Fayed Ziberi, Luca Schwab, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Egzon Abazi, Dean Ledermann, Michael Monteiro Vaz, Xhafer Delija, Kevin Schiffer, Aydoan Kciku, Albin Ljutfiji. – Rossoneri: Salem Fahdy, Manuel Brogly, Mirco Melita, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Abisan Vasanthan, Erik Blakaj, Carmelo Fontana, Tiago José Soares Ribeiro, Davide Quaranta, Leandro Stasi. – Verwarnungen: 50. Gleison Silva dos Santos.

