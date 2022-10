3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Lausen gegen Binningen – Siegtreffer durch Arbnor Rexhaj Sieg für Lausen: Gegen Binningen gewinnt das Team am Dienstag zuhause 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Lausen gelang Arbnor Rexhaj in der 71. Minute. In der 2. Minute hatte Jan Gysin Lausen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Binningen fiel in der 10. Minute durch Olivier Regis.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lausen für Michael Nussbaum (84.) und Saverio Gurri (91.). Die einzige gelbe Karte bei Binningen erhielt: Simon Fischer (87.)

Mit dem Sieg rückt Lausen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Lausen hat bisher dreimal gewonnen und achtmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Lausen auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team FC Birsfelden. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Für Binningen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zehn Punkten auf Rang 9. Binningen hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Binningen geht es in einem Heimspiel gegen FC Zwingen (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am Samstag (29. Oktober) statt (16.00 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Telegramm: FC Lausen 72 - SC Binningen a 2:1 (1:1) - Bifang, Lausen – Tore: 2. Jan Gysin 1:0. 10. Olivier Regis 1:1. 71. Arbnor Rexhaj 2:1. – Lausen: Sascha Weiss, Ardian Kasa, Cedric Wilhelm, Tomislav Duvnjak, Ivan De Paola, Nikola Gadzic, Arbnor Rexhaj, Gianluca Cuce, Aleksandar Dobric, Jan Gysin, Andri Herger. – Binningen: Marlon Knotek, Simon Fischer, Flavio Schmidig, Yves Hürlimann, Volkan Kaya, Sohayl Mehrabi, Melvin Fehlbaum, Pablo Krug, Olivier Regis, Flavio Krug, Raphael Pregger. – Verwarnungen: 84. Michael Nussbaum, 87. Simon Fischer, 91. Saverio Gurri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.10.2022 23:29 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.