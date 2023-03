4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Münchenstein FC gegen Muttenz – Fabio Vigorito entscheidet Spiel Sieg für Münchenstein FC: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 2:1.

(chm)

Münchenstein FC geriet zunächst in Rückstand, als Janic Spreiter in der 45. Minute Muttenz 1:0 in Front brachte. Münchenstein FC drehte aber das Spiel innerhalb von acht Minuten. Nico Hauser schoss in der 63. Minute den Ausgleich, in der 71. Minute erzielte Fabio Vigorito den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Janic Spreiter von Muttenz erhielt in der 81. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Münchenstein FC zu den Besten: Total liess das Team 20 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.4 Toren pro Spiel (Rang 3).

Münchenstein FC machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 4. Münchenstein FC hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt. Münchenstein FC konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Münchenstein FC auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Bachletten 2020 (Platz 5) zu tun. Das Spiel findet am Sonntag (2. April) statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Nach der Niederlage büsst Muttenz einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 7. Muttenz hat bisher viermal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Muttenz in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Ferad. Die Partie findet am Samstag (1. April) statt (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Münchenstein a - SV Muttenz 2:1 (0:1) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 45. Janic Spreiter 0:1. 63. Nico Hauser 1:1. 71. Fabio Vigorito 2:1. – Münchenstein FC: Gioele Lombardi, David Wenger, Nicolas Menz, Dario Muchenberger, Davide Febbraio, Sandro Menegola, Silvan Stürchler, Fabio Vigorito, Andrin Spring, Cyril Neuhaus, Nico Hauser. – Muttenz: Janic Heid, Alessandro Legge, Simon Näf, Fabrizio D Aprile, Samuel Batistini, Janic Spreiter, Mattia Calamaio, Petar Sabo, Daniele Zanfrini, Stéphan Berger, Dennis Strauch. – Verwarnungen: 81. Janic Spreiter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.03.2023 12:19 Uhr.