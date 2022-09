3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Nordstern gegen Zwingen – Jeton Abazi mit Last-Minute-Treffer Nordstern behielt im Spiel gegen Zwingen am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Nordstern geriet zunächst in Rückstand, als Lars Karrer in der 3. Minute die zwischenzeitliche Führung für Zwingen gelang. In der 38. Minute glich Nordstern jedoch aus und ging in der 90. Minute in Führung. Torschütze war beide Male Jeton Abazi.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Zwingen erhielten Renato Lisser (42.) und Patrick Müller (65.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Nordstern erhielt: Raul Will Aracena (75.)

Nordstern rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 6. Nordstern hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Nordstern geht es auf fremdem Terrain gegen FC Liestal (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Mit der Niederlage rückt Zwingen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit sechs Punkten neu Platz 10. Zwingen hat bisher zweimal gewonnen und viermal verloren.

Zwingen spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Schwarz-Weiss b (Platz 13). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportplatz Eichhölzli, Zwingen).

Telegramm: FC Nordstern BS - FC Zwingen 2:1 (1:1) - Rankhof, Basel – Tore: 3. Lars Karrer 0:1. 38. Jeton Abazi 1:1. 90. Jeton Abazi 2:1. – Nordstern: Anton Begic, Muhamet Mustafa, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Nevio Compare, Ardit Kiska, Enes Golos, Seykou Sy, Rrezak Jusaj, Euron Beqiri, Jeton Abazi. – Zwingen: Yannic Heinlin, Patrick Müller, Sandro Schütz, Fabian Brunner, Nicola Spano, Luca Labhart, Lars Karrer, Renato Lisser, Dominique Tschabold, Sandro Piatti, Fesnik Jashari. – Verwarnungen: 42. Renato Lisser, 65. Patrick Müller, 75. Raul Will Aracena.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2022 20:15 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.