4. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Pratteln gegen Kaiseraugst im Auftaktspiel – Jerun Isenschmid trifft zum Sieg Pratteln siegt zuhause gegen Kaiseraugst: Zum Saisonauftakt gab es ein 2:1.

Der Siegtreffer für Pratteln gelang Jerun Isenschmid in der 51. Minute. In der 19. Minute hatte Jorma Isenschmid Pratteln in Führung gebracht. Der Ausgleich für Kaiseraugst fiel in der 48. Minute durch Altin Shabani.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Kaiseraugst erhielten Nexhmedin Sahiti (51.) und Islam Sahiti (90.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Pratteln, Ruben Erzer (35.) kassierte sie.

Pratteln liegt nach Spiel 1 auf Rang 5. Für Pratteln geht es auswärts gegen FC Laufenburg-Kaisten weiter. Diese Begegnung findet am 29. August statt (15.00 Uhr, Blauen, Laufenburg).

Kaiseraugst liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Kaiseraugst trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Eiken. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Im Liner, Kaiseraugst).

Telegramm: FC Pratteln - FC Kaiseraugst 2:1 (1:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 19. Jorma Isenschmid 1:0. 48. Altin Shabani 1:1. 51. Jerun Isenschmid (Penalty) 2:1. – Pratteln: Alper Cinardere, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Yasin Gün, Ibro Hrustic, Daniel Stücklin, Jack Onpeng, Ruben Erzer, Jerun Isenschmid, Jorma Isenschmid, Semih Cin. – Kaiseraugst: Alessandro D Onghia, Rayan Kouachi, Daniele Nicastro, Luca Künzli, Davide Iuliano, Calak Hamad Amin Bierdauoud, Dario Cardone, Fabio Eyer, Nico Birrer, Islam Sahiti, Altin Shabani. – Verwarnungen: 35. Ruben Erzer, 51. Nexhmedin Sahiti, 90. Islam Sahiti.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Oberdorf - SV Sissach 6:1, AC Virtus Liestal - FC Frenkendorf 2:4, FC Eiken - FC Wallbach-Zeiningen 4:1, FC Pratteln - FC Kaiseraugst 2:1, FC Laufenburg-Kaisten - AC Rossoneri 0:0, FC Diegten Eptingen - FC Rheinfelden 2:1

Tabelle: 1. FC Oberdorf 1 Spiel/3 Punkte (6:1). 2. FC Eiken 1/3 (4:1), 3. FC Frenkendorf 1/3 (4:2), 4. FC Diegten Eptingen 1/3 (2:1), 5. FC Pratteln 1/3 (2:1), 6. AC Rossoneri 1/1 (0:0), 7. FC Laufenburg-Kaisten 1/1 (0:0), 8. FC Kaiseraugst 1/0 (1:2), 9. FC Rheinfelden 1/0 (1:2), 10. AC Virtus Liestal 1/0 (2:4), 11. FC Wallbach-Zeiningen 1/0 (1:4), 12. SV Sissach 1/0 (1:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS.

