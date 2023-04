4. Liga, Gruppe 3 Erfolg für Reinach gegen Breitenbach Reinach behielt im Spiel gegen Breitenbach am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:0.

Reinach entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Floriano Calo schoss Reinach innerhalb von sechs Minuten zum 1:0 (21.) und dann zum 2:0 (27.).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Reinach erhielt: Andri Brodmann (84.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Breitenbach, Kadri Guri (88.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Reinach zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Reinach nicht verändert. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3. Reinach hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Reinach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Aesch a an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 23. April statt (13.00 Uhr, Löhrenacker, Aesch).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 6. Breitenbach hat bisher fünfmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Ettingen an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 22. April statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Reinach - FC Breitenbach 2:0 (2:0) - Fiechten, Reinach – Tore: 21. Floriano Calo 1:0. 27. Floriano Calo 2:0. – Reinach: Lukas Doppler, Fabian Huber, Alain Kaiser, Lorenzo Di Cesare, Linus Baumberger, Marc Widmer, Yannick Strub, Andri Brodmann, Gennaro Sacco, Ruben Da Costa Ventura, Floriano Calo. – Breitenbach: Behram Rexhepi, Nicolas Kaufmann, Kadri Guri, Luis Carlos Da Silva Bica, Jonas Ruchti, Kastriot Guri, Venhar Ahmeti, Lavdrim Sokoli, Adrian Altermatt, Marco Borer, Nikola Rajic. – Verwarnungen: 84. Andri Brodmann, 88. Kadri Guri.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 17.04.2023 00:00 Uhr.