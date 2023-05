Frauen 3. Liga Erfolg für Rheinfelden 1909 gegen Muttenz – Siegtreffer durch Gina Aisha Philomena Kayhan Sieg für Rheinfelden 1909: Gegen Muttenz gewinnt das Team am Samstag zuhause 2:1.

(chm)

Rheinfelden 1909 geriet zunächst in Rückstand, als Valentina Gallo in der 40. Minute die zwischenzeitliche Führung für Muttenz gelang. In der 48. Minute glich Rheinfelden 1909 jedoch aus und ging in der 65. Minute in Führung. Torschützinnen waren Tabea Aebi und Gina Aisha Philomena Kayhan.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit dem Sieg rückt Rheinfelden 1909 um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 4. Rheinfelden 1909 hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden 1909 spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SV Sissach (Platz 9). Die Partie findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach).

Nach der Niederlage büsst Muttenz zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 5. Für Muttenz war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Muttenz verlor zudem erstmals zuhause.

Für Muttenz geht es zuhause gegen FC Bubendorf (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 21. Mai statt (15.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - SV Muttenz 2:1 (0:1) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 40. Valentina Gallo 0:1. 48. Tabea Aebi 1:1. 65. Gina Aisha Philomena Kayhan 2:1. – Rheinfelden 1909: Claudia Füglistaller, Laura Lucchesi, Cinja Sacher, Nadine Stähli, Serena Bühlmann, Sophia Burgstaller, Martina Mahrer, Xiaoting Eva Ke, Fabienne Pamukcu Mock, Stephanie Capomolla, Melanie Krüger. – Muttenz: Alina Lüthi, Michelle Fellmann, Patricia Studer, Sandra Imhof, Valentina Rück, Lea Galvagno, Dana Marzan, Jasmin Schäfer, Marharyta Biletska, Valentina Gallo, Rajni Müller. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 13.05.2023 22:34 Uhr.