3. Liga, Gruppe 1 Erfolg für Röschenz gegen Black Stars – Siegtreffer in 89. Minute Sieg für Röschenz: Gegen Black Stars gewinnt das Team am Mittwoch zuhause 2:1.

Der Siegtreffer für Röschenz gelang Jan Steingruber in der 89. Minute. In der 38. Minute hatte Jan Steingruber Röschenz in Führung gebracht. Der Ausgleich für Black Stars fiel in der 71. Minute durch Bojan Saponja.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Röschenz für Janik Steg (66.), Kimon Flury (71.) und Nicola Staudt (86.). Gelbe Karten gab es bei Black Stars für Samuel Sadulu Kinkela (19.), Luka Vidovic (77.) und Aleksandar Rmus (83.).

Mit dem Sieg rückt Röschenz um einen Platz nach vorne. 17 Punkte bedeuten Rang 8. Röschenz hat bisher fünfmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Röschenz spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Stein (Rang 14). Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (26. März) (14.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

Für Black Stars hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Für Black Stars war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Black Stars tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von AC Rossoneri an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Sonntag (26. März) (13.00 Uhr, Buschweilerhof, Basel).

Telegramm: FC Röschenz - FC Black Stars 2:1 (1:0) - Sportplatz Fluh, Röschenz – Tore: 38. Jan Steingruber (Penalty) 1:0.71. Bojan Saponja (Penalty) 1:1.89. Jan Steingruber 2:1. – Röschenz: Cyrill Christ, Janik Steg, Colin Darms, Kimon Flury, Michel Cueni, Marco Cueni, Roberto Cerone, Mark Wasem, Jan Steingruber, Raphael Thomann, Andrin Küng. – Black Stars: Lionel Lüthi, Esmir Asani, Isla Huggel, Dominik Spaqi, Ilias Zhar, Janis Wieland, Gabriele Levante, Samuel Sadulu Kinkela, Wassim Habib Ouadah, Aleksandar Rmus, Bojan Saponja. – Verwarnungen: 19. Samuel Sadulu Kinkela, 66. Janik Steg, 71. Kimon Flury, 77. Luka Vidovic, 83. Aleksandar Rmus, 86. Nicola Staudt.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

