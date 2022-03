2. Liga Erfolg für Sissach gegen Birsfelden Sissach gewinnt am Samstag zuhause gegen Birsfelden 2:1.

Sissach lag ab der 40. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Alban Zeqiri (14. Minute) und Eron Kadriu getroffen hatten. In der 70. Minute erzielte Birsfelden (Bruno Müller) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es total acht Karten. Sissach kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Roberto Garcia (36.), Bruno Müller (49.) und Gentuar Gashi (94.).

Mit dem Sieg rückt Sissach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Sissach hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sissach tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Allschwil an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Für Birsfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Für Birsfelden war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem fünftplatzierten BSC Old Boys kriegt es Birsfelden als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: SV Sissach - FC Birsfelden 2:1 (2:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 14. Alban Zeqiri 1:0. 40. Eron Kadriu 2:0. 70. Bruno Müller 2:1. – Sissach: Ilir Misini, Edison Isenaj, Yannick Kurz, Loris Schaffner, Jan Hugenschmidt, Marlon Riva, Goran Petrovic, Eron Kadriu, Alban Zeqiri, Severin Isler, Endrit Hoxha. – Birsfelden: Kushtrim Jusaj, Fabio Jorge Verde, Alessio Zarola, Ricardo Luis Ribeiro Soares, Filip Golubovic, Carmelo Fontana, Ruben Antonio Flores Mora, Bruno Müller, Moreno Damiano, Roberto Garcia, Dario Vogel. – Verwarnungen: 10. Marlon Riva, 14. Alban Zeqiri, 29. Edison Isenaj, 36. Roberto Garcia, 49. Bruno Müller, 68. Goran Petrovic, 84. Severin Isler, 94. Gentuar Gashi.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga: FC Aesch - FC Reinach 2:1, FC Gelterkinden - FC Amicitia Riehen 1:0, FC Möhlin-Riburg/ACLI - FC Dardania 4:1, SV Sissach - FC Birsfelden 2:1, FC Pratteln - FC Allschwil 1:0

Tabelle: 1. FC Pratteln 13 Spiele/34 Punkte (36:11). 2. FC Aesch 13/30 (44:16), 3. FC Allschwil 13/28 (33:12), 4. FC Reinach 13/22 (30:27), 5. BSC Old Boys 12/18 (20:19), 6. FC Dardania 13/17 (27:33), 7. FC Wallbach-Zeiningen 12/16 (23:22), 8. FC Möhlin-Riburg/ACLI 13/16 (24:24), 9. SV Muttenz 12/15 (27:30), 10. FC Gelterkinden 13/14 (21:28), 11. SV Sissach 13/9 (21:44), 12. FC Amicitia Riehen 13/8 (11:28), 13. FC Birsfelden 13/4 (15:38), 14. NK Pajde 0/0 (0:0).

