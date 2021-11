4. Liga, Gruppe 2 Erfolg für Srbija 1968 gegen Basel Nord Srbija 1968 behielt im Spiel gegen Basel Nord am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

Das erste Tor der Partie fiel für Srbija 1968: Marko Vulin brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Davor Cvijetic erhöhte in der 34. Minute zur 2:0-Führung für Srbija 1968. Pechvogel Sasa Puric traf in der 39. Minute ins eigene Gehäuse, was den Anschlusstreffer für Basel Nord zum 1:2 bedeutete.

Bei Srbija 1968 sah Nikola Puric (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nikola Puric (56.) und Vladimir Popovic (93.). Eine Verwarnung gab es für Basel Nord, nämlich für Sador Abraha (93.).

Srbija 1968 machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Srbija 1968 hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Srbija 1968 nach der Winterpause in einem Heimspiel auf FC Polizei Basel (Platz 11). Zu diesem Spiel kommt es am 20. März (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Basel Nord verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Basel Nord hat bisher zweimal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Basel Nord steht nach der Winterpause auf fremdem Terrain gegen FC Atletico Basel (Platz 9) an. Das Spiel findet am 20. März statt ( Uhr, Landauer, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - SC Basel Nord 2:1 (2:1) - Rankhof, Basel – Tore: 14. Marko Vulin 1:0. 34. Davor Cvijetic 2:0. 39. Eigentor (Sasa Puric) 2:1. – Srbija 1968: Milos Tintor, Sasa Puric, Nikola Milenkovic, Vuk Pavkovic, Stefan Vidulovic, Stefan Kulic, Nenad Milakovic, Radovan Colovic, Marko Vulin, Stefan Todorovic, Davor Cvijetic. – Basel Nord: Patrick Joos, Hussein Jemal, Thomas Layne, Meron Habtom, Awet Tesfazghi Sibhatu, Mulue Hadish, Amaniel Gebremikael, Samuel Melake, Filmon Tedros, Filimon Berhe, Millyon Layne. – Verwarnungen: 56. Nikola Puric, 93. Vladimir Popovic, 93. Sador Abraha – Ausschluss: 64. Nikola Puric.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 2: FC Ferad - SC Steinen Basel a 7:4, FC Atletico Basel - FC Nordstern BS 0:3, FC Laufen b - SV Muttenz 3:3, FC Srbija 1968 - SC Basel Nord 2:1

Tabelle: 1. SC Binningen a 11 Spiele/28 Punkte (43:16). 2. FC Nordstern BS 11/27 (42:16), 3. FC Ferad 11/24 (59:33), 4. FC Arlesheim 11/23 (46:23), 5. FC Laufen b 11/18 (20:17), 6. FC Srbija 1968 11/13 (17:37), 7. FC Birsfelden 11/12 (27:29), 8. SC Steinen Basel a 11/10 (27:35), 9. FC Atletico Basel 11/10 (27:38), 10. SV Muttenz 11/9 (21:33), 11. FC Polizei Basel 11/8 (28:56), 12. SC Basel Nord 11/7 (20:44).

