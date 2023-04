4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Türkgücü Basel gegen Bosna Basel – Später Siegtreffer Türkgücü Basel gewinnt am Samstag zuhause gegen Bosna Basel 4:3.

Bera Pasa Öztürk eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Türkgücü Basel das 1:0 markierte. Per Penalty erhöhte Salih Öztürk in der 5. Minute zum 2:0 für Türkgücü Basel. Die 13. Minute brachte für Bosna Basel den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Amer Dizdarevic.

Türkgücü Basel baute die Führung in der 45. Minute (Eren Yagcioglu) weiter aus (3:1). Ein Eigentor (Ozan Erdikli) in der 57. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Bosna Basel zum 2:3. Gleichstand stellte Amer Dizdarevic durch seinen Treffer für Bosna Basel in der 81. Minute her. Kurz vor Schluss, in der 89. Minute traf Deniz Kaya zum 4:3-Siegestreffer für Türkgücü Basel.

Bei Türkgücü Basel sah Eren Yagcioglu (75.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Burak Akveran (48.) und Eren Yagcioglu (75.). Gelbe Karten gab es bei Bosna Basel für Hajrudin Ajanovic (5.) und Eldin Cirkin (87.).

Die Offensive von Türkgücü Basel hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.7 Mal pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Bosna Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 8).

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Türkgücü Basel. Mit 30 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Türkgücü Basel ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Drei Spiele von Türkgücü Basel gingen unentschieden aus.

Türkgücü Basel bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team AS Timau Basel. Die Partie findet am 30. April statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Bosna Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 5. Bosna Basel hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Münchenstein b (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FC Bosna Basel 4:3 (3:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 3. Bera Pasa Öztürk 1:0. 5. Salih Öztürk (Penalty) 2:0.13. Amer Dizdarevic 2:1. 45. Eren Yagcioglu 3:1. 57. Eigentor (Ozan Erdikli) 3:2.81. Amer Dizdarevic 3:3. 89. Deniz Kaya 4:3. – Türkgücü Basel: Mehmet Bakir Aktas, Alparslan Yapici, Hüseyin Akkaya, Mikail Arkaz, Muhammet Yilmaz, Bera Pasa Öztürk, Salih Öztürk, Deniz Kaya, Ozan Erdikli, Burak Akveran, Fatih Ufuk. – Bosna Basel: Haris Kozenjic, Muamer Basic, Elmin Hasanic, Hajrudin Ajanovic, Mirsad Junuzovic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Elvir Salihovic, Amer Mujkanovic, Amer Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Verwarnungen: 5. Hajrudin Ajanovic, 48. Burak Akveran, 75. Eren Yagcioglu, 87. Eldin Cirkin – Ausschluss: 75. Eren Yagcioglu.

