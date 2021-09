4. Liga, Gruppe 4 Erfolg für Türkgücü Basel gegen Brüglingen Basel – Bera Pasa Öztürk entscheidet Spiel Türkgücü Basel behielt im Spiel gegen Brüglingen Basel am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 2:1.

(chm)

Der Siegtreffer für Türkgücü Basel gelang Bera Pasa Öztürk in der 59. Minute. In der 14. Minute hatte Bera Pasa Öztürk Türkgücü Basel in Führung gebracht. Der Ausgleich für Brüglingen Basel fiel in der 46. Minute durch Marius Waeber.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Türkgücü Basel erhielten Hüseyin Capit (15.), Burak Akveran (85.) und Tarik Ikican (94.) eine gelbe Karte. Brüglingen Basel blieb ohne Karte.

Türkgücü Basel verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Türkgücü Basel hat bisher zweimal gewonnen und einmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Türkgücü Basel in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn SC Binningen b (Platz 4) zu tun. Diese Begegnung findet am 19. September statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Brüglingen Basel rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 6. Das Team hat drei Punkte. Für Brüglingen Basel war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Brüglingen Basel zuhause mit seinem Tabellennachbarn SC Steinen Basel b (Platz 7) zu tun. Das Spiel findet am 11. September statt (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: FC Türkgücü Basel - FF Brüglingen Basel 2:1 (1:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 14. Bera Pasa Öztürk 1:0. 46. Marius Waeber 1:1. 59. Bera Pasa Öztürk 2:1. – Türkgücü Basel: Hüseyin Kemiklioglu, Hüseyin Capit, Deniz Kaya, Tarik Ikican, Ahmet Poyraz, Eren Yagcioglu, Salih Öztürk, Emre Karatas, Muhammed Salih Firat, Süküru Karaaslan, Bera Pasa Öztürk. – Brüglingen Basel: Simon Hunziker, Dominik Holzherr, Florio Reber, Dario Frabotta, Jan Moritz Gramke, Luca Schären, Christian Rempfler, Marius Waeber, Mattia Monteforte, Benjamin Meyer, Linus Weiland. – Verwarnungen: 15. Hüseyin Capit, 85. Burak Akveran, 94. Tarik Ikican.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: US Bottecchia BS - VfR Kleinhüningen 0:1, FC Dardania - SC Binningen b 1:5, FC Türkgücü Basel - FF Brüglingen Basel 2:1, AS Timau Basel - FC Allschwil 2:5, SC Steinen Basel b - FC Schwarz-Weiss 0:4

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 3 Spiele/9 Punkte (8:4). 2. FC Bosna Basel 2/6 (5:1), 3. FC Schwarz-Weiss 3/6 (8:6), 4. SC Binningen b 3/6 (13:4), 5. FC Türkgücü Basel 3/6 (8:7), 6. FF Brüglingen Basel 3/3 (7:7), 7. SC Steinen Basel b 3/3 (6:9), 8. AS Timau Basel 3/3 (8:12), 9. FC Allschwil 3/3 (8:8), 10. FC Dardania 2/0 (4:10), 11. US Bottecchia BS 2/0 (0:7), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 4 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.09.2021 00:10 Uhr.