Frauen 3. Liga Erlisa Ibraimi führt Bubendorf mit drei Toren zum Sieg gegen Arlesheim Bubendorf gewinnt am Sonntag zuhause gegen Arlesheim 5:0.

(chm)

Das Tor von Amélie Guillod in der 29. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bubendorf. Mit ihrem Tor in der 40. Minute brachte Erlisa Ibraimi Bubendorf mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Bubendorf erhöhte in der 44. Minute seine Führung durch Nina Waldmeier weiter auf 3:0.

Bubendorf erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Erlisa Ibraimi weiter auf 4:0. In der 75. Minute baute die gleiche Erlisa Ibraimi die Führung für Bubendorf weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Solene Cras von Arlesheim erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Bubendorf hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 3 Tore pro Partie.

In der Tabelle verbessert sich Bubendorf von Rang 4 auf 2. Das Team hat neun Punkte. Bubendorf hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Rheinfelden 1909 (Platz 4). Diese Begegnung findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Arlesheim rutscht in der Tabelle von Rang 6 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Für Arlesheim war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Arlesheim geht es in einem Heimspiel gegen SV Muttenz (Platz 5) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (18.30 Uhr, In den Widen, Arlesheim).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Arlesheim 5:0 (3:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 29. Amélie Guillod 1:0. 40. Erlisa Ibraimi 2:0. 44. Nina Waldmeier 3:0. 60. Erlisa Ibraimi 4:0. 75. Erlisa Ibraimi 5:0. – Bubendorf: Denise Oppliger, Jael Scheibler, Patricia Hartmann, Nathalie Wirz, Claudia Bucci, Svenja Kellerhals, Ramona Thommen, Karin Sprunger, Nina Waldmeier, Amélie Guillod, Erlisa Ibraimi. – Arlesheim: Chiara Phobphuak, Amel Rayen Arrad, Solene Cras, Sophie Sigrist, Jana Kloiber, Talissia Angela Bellu, Anja Bühler, Laura Ehifoh, Leonie Grogg, Celina Ehifoh, Giuliana Biner. – Verwarnungen: 85. Solene Cras.

