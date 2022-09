3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Allschwil gegen Schwarz-Weiss – Siegtreffer in 87. Minute Allschwil reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 3:2

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Allschwil das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 87. Minute war Fabian Roth.

In der 21. Minute hatte Michele Petta zuvor den ersten Treffer der Partie zum 1:0 für sein Team erzielt. Er verwertete einen Elfmeter. Zum Ausgleich für Schwarz-Weiss traf Jonas Baumann in der 29. Minute. Das Tor von Boran Yavuz in der 37. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Allschwil. Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 83. Minute, als Leo Andrin Küng für Schwarz-Weiss traf.

Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Leo Marjanovic (83.) und Fabian Roth (92.). Gelbe Karten gab es bei Schwarz-Weiss für Thimo Müller (41.) und Leo Andrin Küng (47.).

Dass Allschwil viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen drei Spielen hat Allschwil durchschnittlich 4 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 6 mit durchschnittlich 2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Allschwil von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Allschwil hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Allschwil zuhause auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte SC Binningen a. Das Spiel findet am Mittwoch (7. September) statt (20.15 Uhr, Im Brüel, Allschwil,).

Schwarz-Weiss rutscht in der Tabelle von Rang 12 auf 14. Das Team hat null Punkte. Schwarz-Weiss muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Schwarz-Weiss zuhause und zweimal auswärts.

Schwarz-Weiss spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen SC Binningen a (Platz 10). Diese Begegnung findet am 10. September statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Schwarz-Weiss b 3:2 (2:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 21. Michele Petta (Penalty) 1:0.29. Jonas Baumann 1:1. 37. Boran Yavuz 2:1. 83. Leo Andrin Küng 2:2. 87. Fabian Roth 3:2. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Leo Marjanovic, Luc Schaufelberger, Dior Asanaj, Metin Koc, Samir Natarajan, Till Schaufelberger, Murat Dogan, Michele Petta. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Mischa David Müller, Tugay Portakal, Pascal Ryser, Jonas Baumann, Fabio Gisler, Thimo Müller, Simon Behringer, Stefan Thommen, Elias Stockmeyer, Leo Andrin Küng. – Verwarnungen: 41. Thimo Müller, 47. Leo Andrin Küng, 83. Leo Marjanovic, 92. Fabian Roth.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

