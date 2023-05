3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Binningen gegen Schwarz-Weiss – Siegtreffer in 88. Minute Schwarz-Weiss lag gegen Binningen deutlich vorne, nämlich 2:0 (57. Minute) - und verlor dennoch. Binningen feiert einen 3:2-Auswärtssieg.

(chm)

Schwarz-Weiss ging bis zur 57. Minute mit zwei Toren in Führung. Den Auftakt machte Sol Liechti, der in der 7. Minute für Schwarz-Weiss zum 1:0 traf. Es handelte sich um einen Penalty. Sol Liechti war es auch, der in der 57. Minute Schwarz-Weiss weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Es war ein Elfmeter.

Die Wende gelang Binningen ab der 58. Minute, als Luca Wagner zum 1:2 traf. Es folgte in der 64. Minute der Ausgleichstreffer durch Sohayl Mehrabi, ehe Fynn Von Planta in der 88. Minute der Siegtreffer gelang.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Binningen. Eine Verwarnung gab es für Schwarz-Weiss, nämlich für Luca Brunner (70.).

Die Offensive von Binningen hat bislang häufig überzeugt: In 22 Spielen hat sie total 79 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation bleibt für Binningen unverändert. Das Team liegt mit 52 Punkten auf Rang 2. Für Binningen ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Binningen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Laufen. Die Partie findet am 20. Mai statt (20.30 Uhr, Spiegelfeld, Binningen).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 35 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher elfmal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Schwarz-Weiss geht es in einem Heimspiel gegen FC Bubendorf (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss a - SC Binningen b 2:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 7. Sol Liechti (Penalty) 1:0.57. Sol Liechti (Penalty) 2:0.58. Luca Wagner 2:1. 64. Sohayl Mehrabi 2:2. 88. Fynn Von Planta 2:3. – Schwarz-Weiss: Yves Lampart, Noah Böni, Elia Niederer, Rrap Cerkini, Gian Andrea De Nisco, Tobias Steinemann, Dario Zumsteg, Luca Brunner, Janis Wyss, Patrick Ruas Dias, Sol Liechti. – Binningen: Florian Jenny, Nils von Arb, Tim Klein, Philip Eggenberger, Marvin Laissue, Sohayl Mehrabi, Esat Ölmez, Benjamin Wirth, David Zaugg, Leandro Koweindl, Fynn Von Planta. – Verwarnungen: 6. Nils von Arb, 33. Florian Jenny, 56. Tim Klein, 62. Luca Wagner, 70. Luca Brunner, 92. Noah Wittlin.

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.05.2023 13:06 Uhr.