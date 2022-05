4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Birsfelden gegen Ferad Birsfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Ferad fort. Das 6:4 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Ferad war einmal in Führung, und zwar in der 56. Minute, als Baran Yildiz zum Zwischenstand von 4:3 traf. In der 57. Minute traf Timo Michael Kraft für Birsfelden zum 4:4-Ausgleich.

Danach drehte Birsfelden auf. Das Team schoss ab der 67. Minute noch zwei weitere Tore, während Ferad kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 6:4.

Die Torschützen für Birsfelden waren: Timo Michael Kraft (2 Treffer), Marc Antonio Moresi (1 Treffer), Luke Mc Guinness (1 Treffer), Davide Russo (1 Treffer) und Cyrill Rohrer (1 Treffer). Bei Ferad schoss Baran Yildiz gleich zwei Tore. Die weiteren Torschützen für Ferad waren: Volkan Inkaya (1 Treffer) und Ali Elmali (1 Treffer).

Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Ferad. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Birsfelden, Samuel Lavater (89.) kassierte sie.

Mit dem Sieg rückt Birsfelden um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 6. Für Birsfelden ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Birsfelden zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Laufen b (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Nach der Niederlage büsst Ferad einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 25 Punkten auf Rang 4. Ferad hat bisher achtmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Ferad auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Nordstern BS. Die Partie findet am 8. Mai statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Ferad - FC Birsfelden 4:6 (2:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 2. Cyrill Rohrer 0:1. 10. Ali Elmali 1:1. 25. Marc Antonio Moresi 1:2. 28. Luke Mc Guinness 1:3. 42. Volkan Inkaya 2:3. 50. Baran Yildiz 3:3. 56. Baran Yildiz 4:3. 57. Timo Michael Kraft 4:4. 67. Davide Russo 4:5. 80. Timo Michael Kraft 4:6. – Ferad: Cihan Fener, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Mehmet Elmali, Aziz Karagöz, Firat Dogan, Ugur Koc, Volkan Inkaya, Deniz Mor, Eren Iscan, Ali Elmali. – Birsfelden: Fabian Bender, Cédric Grüter, Samuel Lavater, Dorian Perez, Besnik Krasniqi, Cyrill Rohrer, Alisson Da Costa Martins, Alessandro Vigliano, Samuel Pantaleoni, Timo Michael Kraft, Luke Mc Guinness. – Verwarnungen: 36. Mehmet Elmali, 38. Baran Yildiz, 42. Ali Elmali, 60. Onur Topyürek, 89. Samuel Lavater.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.05.2022 21:49 Uhr.