3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Birsfelden gegen Therwil Birsfelden setzt seine Siegesserie auch gegen Therwil fort. Das 5:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Therwil erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Dominik Bätscher ging das Team in der 22. Minute in Führung. Durch Penalty kam es in der 36. Minute zum Ausgleich für Birsfelden. Mertan Yildiz verwandelte erfolgreich.

Danach drehte Birsfelden auf. Das Team schoss ab der 63. Minute noch vier weitere Tore, während Therwil kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Birsfelden waren: Max Forsbach (2 Treffer), Mertan Yildiz (1 Treffer), Betim Dauti (1 Treffer) und Bekim Krasniqi (1 Treffer). Einziger Torschütze für Therwil war: Dominik Bätscher (1 Treffer).

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Birsfelden für Rinor Kadrievski (42.), Nico Frick (55.) und Mertan Yildiz (57.). Bei Therwil erhielten Eric Büchler (10.), Gabriel Hermon (57.) und Noah Gellert (65.) eine gelbe Karte.

Birsfelden spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.7 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 8 erzielten Toren Rang 3.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.7 (Rang 13).

In der Tabelle verbessert sich Birsfelden von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Birsfelden feiert mit dem Sieg gegen Therwil bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Birsfelden auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das achtplatzierte FC Nordstern BS. Die Partie findet am 11. September statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

In der Tabelle verliert Therwil Plätze und zwar von Rang 13 auf 14. Das Team hat null Punkte. Therwil muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Einmal verlor Therwil zuhause und zweimal auswärts.

Therwil trifft im nächsten Spiel daheim auf FC Lausen 72 (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 9. September (19.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Birsfelden - FC Therwil 5:1 (1:1) - Sternenfeld, Birsfelden – Tore: 22. Dominik Bätscher 0:1. 36. Mertan Yildiz (Penalty) 1:1.63. Max Forsbach 2:1. 66. Betim Dauti 3:1. 74. Max Forsbach 4:1. 87. Bekim Krasniqi 5:1. – Birsfelden: Alberto Palombo, Bardh Dauti, Betim Dauti, Gyorgi Markov, Leart Hasani, Fitim Dauti, Moreno Damiano, Rinor Kadrievski, Nico Frick, Mertan Yildiz, Ugur Tinas. – Therwil: Christoph Hess, Yannik Kunz, Eric Büchler, Noah Gellert, Gregor Schaffter, Gabriel Hermon, Mohammad Saied Alami, Yanic Fläcklin, Jannis Reimer, Dominik Bätscher, Jannik Frank. – Verwarnungen: 10. Eric Büchler, 42. Rinor Kadrievski, 55. Nico Frick, 57. Mertan Yildiz, 57. Gabriel Hermon, 65. Noah Gellert.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

