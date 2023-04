4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Bosna Basel gegen Brüglingen Basel – Amer Mujkanovic mit Last-Minute-Treffer Bosna Basel reiht Sieg an Sieg: Gegen Brüglingen Basel hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:3

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Bosna Basel: Amer Dizdarevic brachte seine Mannschaft in der 43. Minute 1:0 in Führung. In der 46. Minute baute Amer Mujkanovic den Vorsprung für Bosna Basel auf zwei Tore aus (2:0). Dank dem Treffer von Benjamin Meyer (47.) reduzierte sich der Rückstand für Brüglingen Basel auf ein Tor (1:2).

Nur drei Minuten nach dem Anschluss glich Benjamin Meyer das Spiel für Brüglingen Basel mit einem weiteren Treffer aus. Amer Dizdarevic brachte Bosna Basel 3:2 in Führung (59. Minute). Jan Becker glich in der 84. Minute für Brüglingen Basel aus. Es hiess 3:3. Per Penalty traf Amer Mujkanovic in der 90. Minute zur 4:3-Führung für Bosna Basel.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Matthias Völlmy von Brüglingen Basel erhielt in der 73. Minute die gelbe Karte.

Keine Änderung in der Tabelle für Bosna Basel: 23 Punkte bedeuten Rang 5. Bosna Basel hat bisher siebenmal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Türkgücü Basel an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 15. April statt (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Brüglingen Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 6. Brüglingen Basel hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt. Brüglingen Basel verlor zudem erstmals zuhause.

Für Brüglingen Basel geht es auf fremdem Terrain gegen FC Münchenstein b (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am 15. April statt (14.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Telegramm: FC Bosna Basel - FF Brüglingen Basel 4:3 (1:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 43. Amer Dizdarevic 1:0. 46. Amer Mujkanovic 2:0. 47. Benjamin Meyer 2:1. 50. Benjamin Meyer 2:2. 59. Amer Dizdarevic 3:2. 84. Jan Becker 3:3. 90. Amer Mujkanovic (Penalty) 4:3. – Bosna Basel: Haris Kozenjic, Muamer Basic, Elmin Hasanic, Hajrudin Ajanovic, Mirsad Junuzovic, Emir Hamza Keranovic, Rajko Stanojevic, Elvir Salihovic, Amer Mujkanovic, Amer Dizdarevic, Mirzad Ajanovic. – Brüglingen Basel: Linus Weiland, Paulo Stücklin, Fabian Ronchi, Florio Reber, Severin Reimann, Jan Becker, Dario Frabotta, Yves Jäggi, Benjamin Meyer, Lucas Locher, Dominik Kurt. – Verwarnungen: 73. Matthias Völlmy.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.04.2023 03:22 Uhr.