3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Breitenbach gegen Oberdorf Breitenbach setzt seine Siegesserie auch gegen Oberdorf fort. Das 7:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Serie.

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Breitenbach drei seiner Tore in der ersten Halbzeit, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Oberdorf waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:1 (26. Minute) und zum 2:6 (90. Minute).

Die Torschützen für Breitenbach waren: Michael Hänggi (2 Treffer), Ömer Uzakgider (1 Treffer), Valdon Berbatovci (1 Treffer), Michael Krug (1 Treffer), Felix Rappo (1 Treffer) und Aurelian Merckx (1 Treffer). Einziger Torschütze für Oberdorf war: Jordan Hachenberger (2 Treffer).

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In seiner Gruppe hat Breitenbach den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.5 Mal pro Partie.

Die Abwehr von Oberdorf kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 49 Tore in zwölf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 4.1 Toren pro Spiel (Rang 13).

Mit dem Sieg übernimmt Breitenbach die Tabellenführung. Das Team hat nach zwölf Spielen 31 Punkte auf dem Konto. Es macht einen Platz gut. Breitenbach hat bisher zehnmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Breitenbach in einem Heimspiel gegen das zweitplatzierte Team SC Münchenstein zum Spitzenduell an. Die Partie findet am 5. November statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Oberdorf verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Oberdorf spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Bubendorf (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Breitenbach - FC Oberdorf 7:2 (3:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 21. Michael Hänggi 1:0. 26. Jordan Hachenberger 1:1. 32. Valdon Berbatovci 2:1. 34. Michael Krug 3:1. 61. Michael Hänggi 4:1. 69. Ömer Uzakgider 5:1. 85. Aurelian Merckx 6:1. 90. Jordan Hachenberger (Penalty) 6:2.93. Felix Rappo 7:2. – Breitenbach: Fitim Shala, Aurelian Merckx, Silvan Walliser, Michael Misev, Michael Hänggi, Pascal Contessi, Michael Krug, Stefan Liechty, Valdon Berbatovci, Lukas Wyss, Amos Arnold Ngan. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Elia Zenhäusern, Ramon Hostettler, Lars Lägeler, Lucas Burri, Liam Wenger, Jordan Hachenberger, Andrin Alt, Andrea Pichler, Akishan Thavaratnam, Jan Weber. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

