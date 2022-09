Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Breitenbach gegen Sissach – Manon Stich trifft spät zum Sieg Breitenbach reiht Sieg an Sieg: Gegen Sissach hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie( in vier Spielen) feiern können. Das Resultat lautete 2:1

(chm)

Breitenbach geriet zunächst in Rückstand, als Elisa Blattner in der 48. Minute die zwischenzeitliche Führung für Sissach gelang. In der 65. Minute glich Breitenbach jedoch aus und ging in der 89. Minute in Führung. Torschützinnen waren Aline Acosta Martinez-Stich und Manon Stich.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Abwehr gehört Breitenbach zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1 (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Breitenbach von Rang 3 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Breitenbach hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Breitenbach bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team Team Fricktal. Die Partie findet am 24. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Sissach steht in der Tabelle neu auf Rang 7 (zuvor: 6). Das Team hat vier Punkte. Sissach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sissach trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Telegraph BS (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 25. September statt (11.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: SV Sissach - FC Breitenbach 1:2 (0:0) - Sportzentrum Tannenbrunn, Sissach – Tore: 48. Elisa Blattner 1:0. 65. Aline Acosta Martinez-Stich 1:1. 89. Manon Stich 1:2. – Sissach: Cristina Pieragostino, Kiona Degen, Julia Wagner, Leonie Gross, Michelle Hofstetter, Sophie Argenton, Michèle Grütter, Rahel Napoli, Nina Martin, Giulia Mulas, Flavia Santacroce. – Breitenbach: Lia Spaar, Flavia Wehrli, Fabienne Stalder, Leonie Marolf, Sarah Duraschiok, Aline Acosta Martinez-Stich, Léa Küng, Celine Marani, Livia Schnyder, Manon Stich, Gianna Stücklin. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 14:32 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.