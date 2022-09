4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Brüglingen Basel gegen Transmontanos Brüglingen Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Transmontanos fort. Das 3:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Transmontanos: Josue Lutumba brachte seine Mannschaft in der 40. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 46. Minute hergestellt: Jan Becker traf für Brüglingen Basel. Das Tor von Lucas Locher in der 65. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Brüglingen Basel. Mit dem 3:1 für Brüglingen Basel schoss Jan Becker das letzte Tor der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Brüglingen Basel hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.8 Mal pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Transmontanos ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.4 (Rang 9).

Dank dem Sieg führt Brüglingen Basel neu die Tabelle an. Das Team hat nach acht Spielen 13 Punkte auf dem Konto. Es macht damit einen Sprung um drei Plätze. Für Brüglingen Basel ist es der vierte Sieg in Serie.

Brüglingen Basel spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen US Olympia 1963 (Platz 6). Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Transmontanos liegt nach der Niederlage auf einem Abstiegsplatz. Mit null Punkten liegt das Team auf Rang 11. Es verliert einen Platz. Transmontanos muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Transmontanos zuhause und zweimal auswärts.

Transmontanos spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein b (Platz 9). Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FF Brüglingen Basel - SV Transmontanos Basel 3:1 (0:1) - Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45, – Tore: 40. Josue Lutumba 0:1. 46. Jan Becker 1:1. 65. Lucas Locher 2:1. 78. Jan Becker 3:1. – Brüglingen Basel: Ferdinand Walker, Simon Hunziker, Jan Moritz Gramke, Fabian Ronchi, Florio Reber, Severin Reimann, Dario Frabotta, Yves Jäggi, Lucas Locher, Jan Becker, Dominik Kurt. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, José Pedro Freitas da Silva, Carlos Filipe Dias Cadime, Luis Filipe Florentino Dantas, Simâo Pedro Pereira Cunha, Diogo Miguel Pereira De Lemos, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Osvaldo Ramos, Luenderson Picanço Do Nascimento, Josue Lutumba, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

