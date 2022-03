3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Bubendorf gegen Binningen Bubendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Binningen fort. Das 4:2 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Serie.

Briag Adler eröffnete in der 8. Minute das Skore, als er für Bubendorf das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 9. Minute, als Migel Popara für Binningen traf. Das Tor von Oliver Simon in der 21. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Bubendorf.

In der 56. Minute traf Ardil Yalcinkaya für Binningen zum 2:2-Ausgleich. Das Tor von Fabian Frey in der 57. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Bubendorf. Das letzte Tor der Partie fiel in der 75. Minute, als Oliver Simon die Führung für Bubendorf auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Briag Adler von Bubendorf erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Die Abwehr von Binningen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 9).

Bubendorf bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 26 Punkten auf Rang 6. Für Bubendorf ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Bubendorf geht es auswärts gegen FC Gelterkinden (Platz 11) weiter. Die Partie findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Wolfstiege, Gelterkinden).

Mit der Niederlage rückt Binningen in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 18 Punkten neu Platz 8. Für Binningen war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Binningen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Breitenbach (Platz 10). Das Spiel findet am 26. März statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: SC Binningen - FC Bubendorf 2:4 (1:2) - Spiegelfeld, Binningen – Tore: 8. Briag Adler 0:1. 9. Migel Popara 1:1. 21. Oliver Simon 1:2. 56. Ardil Yalcinkaya 2:2. 57. Fabian Frey 2:3. 75. Oliver Simon 2:4. – Binningen: Jason Exizidis Meier, Rafael Ramires Marques, Patrick Lehmann, Flavio Schmidig, Dominik Hirschi, Semi Trabelsi, Esat Ölmez, Ardil Yalcinkaya, Joel Müller, Roger Niederhauser, Migel Popara. – Bubendorf: Silas Ackermann, Severin Gentsch, Alex Schärli, Jethusan Vasanthakumar, Christian Preiswerk, Roger Niederhauser, Alessio Di Benedetto, Oliver Simon, Briag Adler, André Gaudin, Fabian Frey. – Verwarnungen: 80. Briag Adler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: BCO Alemannia Basel - FC Black Stars 3:5, SC Binningen - FC Bubendorf 2:4, AC Rossoneri - FC Oberwil 1:2

Tabelle: 1. FC Laufen 14 Spiele/35 Punkte (54:13). 2. FC Therwil 13/29 (40:18), 3. AC Rossoneri 14/28 (39:18), 4. FC Black Stars 14/28 (47:31), 5. FC Oberwil 14/27 (31:19), 6. FC Bubendorf 14/26 (39:27), 7. FC Schwarz-Weiss b 14/18 (24:32), 8. SC Binningen 14/18 (28:37), 9. FC Zwingen 13/15 (35:36), 10. FC Breitenbach 14/15 (25:30), 11. FC Gelterkinden 14/13 (28:44), 12. FC Concordia Basel 14/12 (20:37), 13. US Olympia 1963 14/6 (23:50), 14. BCO Alemannia Basel 14/4 (14:55).

