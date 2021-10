Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Bubendorf gegen Breitenbach Bubendorf setzt seine Siegesserie auch gegen Breitenbach fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Erlisa Ibraimi für Bubendorf. In der 17. Minute traf sie zum 1:0. Es war ein Elfmeter. Nathalie Wirz sorgte in der 34. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bubendorf. Der Anschlusstreffer für Breitenbach zum 1:2 kam in der 65. Minute. Verantwortlich dafür war Léa Küng.

In der 70. Minute baute Erlisa Ibraimi den Vorsprung für Bubendorf auf zwei Tore aus (3:1). In der Schlussphase kam Breitenbach noch auf 2:3 heran. Manon Stich war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 80. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Mit einem Tore-Schnitt von 5.3 Toren pro Spiel ist Bubendorf bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dass Breitenbach so viele Gegentore hinnehmen muss, kommt eher selten vor. Die total 8 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 3).

Bubendorf bleibt Leader: Nach sechs Spielen hat das Team 18 Punkte. Bubendorf hat bisher immer gewonnen, nämlich sechsmal.

Bubendorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Reinach (Platz 4). Diese Begegnung findet am 17. Oktober statt (16.45 Uhr, Fiechten, Reinach).

Nach der Niederlage büsst Breitenbach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Breitenbach erstmals wieder. Breitenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Breitenbach tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Telegraph BS an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (20.15 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Bubendorf - FC Breitenbach 3:2 (2:0) - Brühl, Bubendorf – Tore: 17. Erlisa Ibraimi (Penalty) 1:0.34. Nathalie Wirz 2:0. 65. Léa Küng 2:1. 70. Erlisa Ibraimi 3:1. 80. Manon Stich 3:2. – Bubendorf: Karin Sprunger, Samira Schaub, Nathalie Wirz, Svenja Kellerhals, Patricia Hartmann, Jael Scheibler, Valentina Papic, Laura Sharon Schaub, Sara Suppa, Ramona Thommen, Erlisa Ibraimi. – Breitenbach: Lia Spaar, Sarah Duraschiok, Fabienne Stalder, Nadine Leisgang, Celine Marani, Aline Acosta Martinez-Stich, Helena Bossart, Manon Stich, Livia Schnyder, Tatjana Borer, Léa Küng. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Tabelle: 1. FC Bubendorf 6 Spiele/18 Punkte (32:9). 2. FC Telegraph BS 5/10 (11:9), 3. Team Fricktal 5/10 (11:6), 4. FC Reinach 5/7 (14:8), 5. FC Rheinfelden 5/7 (12:13), 6. FC Breitenbach 6/7 (9:8), 7. SV Muttenz 5/6 (4:6), 8. FC Concordia Basel 5/6 (11:16), 9. FC Arlesheim 5/4 (6:12), 10. FC Lausen 72 5/0 (3:26).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 03.10.2021 00:28 Uhr.