Frauen 3. Liga Erneuter Sieg für Concordia Basel gegen Gelterkinden Concordia Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Gelterkinden fort. Das 4:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Albana Rushiti in der 10. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Concordia Basel. Carolyn Steiner erhöhte in der 32. Minute zur 2:0-Führung für Concordia Basel. Concordia Basel erhöhte in der 36. Minute seine Führung durch Melanie Frei weiter auf 3:0. In der 86. Minute traf Melanie Frei bereits wieder. Sie erhöhte auf 4:0 für Concordia Basel.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Michelle Hunziker von Gelterkinden erhielt in der 76. Minute die gelbe Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Concordia Basel eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.6 pro Spiel. Das bedeutet, dass Concordia Basel die siebtbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.3 zugelassenen Toren pro Spiel.

Concordia Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Concordia Basel ist es der fünfte Sieg in Serie.

Concordia Basel tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Breitenbach an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (10. Mai) (20.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Gelterkinden verharrt nach der Niederlage auf dem 10. Und damit letzten Platz. Für Gelterkinden war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Gelterkinden trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Bubendorf (Platz 8). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (14.00 Uhr, Brühl, Bubendorf).

Telegramm: FC Gelterkinden - FC Concordia Basel 0:4 (0:3) - Wolfstiege, Gelterkinden – Tore: 10. Albana Rushiti 0:1. 32. Carolyn Steiner 0:2. 36. Melanie Frei 0:3. 86. Melanie Frei 0:4. – Gelterkinden: Linde Smeenk, Nadine Suter, Kim Däster, Jasmine Köpfli, Alissa Binjas, Elena Profico, Gabriela Guizzo Dri, Manuela Schönenberger, Michelle Hunziker, Noemi Ngoumou, Sabrina Schaffner. – Concordia BS: Sarah Rey, Celina Ponte, Liza Llugiqi, Esra Polat Kurt, Sabrina Bosco, Sefora Caglioti, Sandra Lizamarie Gerwels, Sara Mezni, Melanie Frei, Albana Rushiti, Carolyn Steiner. – Verwarnungen: 76. Michelle Hunziker.

