4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Dornach gegen Breitenbach Dornach setzt seine Siegesserie auch gegen Breitenbach fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

Simon Heer erzielte in der 21. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Dornach. Yannic Altermatt sorgte in der 48. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Dornach. In der 85. Minute baute der gleiche Yannic Altermatt die Führung für Dornach weiter aus.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Defensive hat Dornach in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.9 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 46 erzielten Toren Rang 5.

Die Tabellensituation hat sich für Dornach nicht verändert. 31 Punkte bedeuten Rang 3. Dornach hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Dornach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Aesch a an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (15.00 Uhr, Sportanlage Gigersloch, Dornach).

Für Breitenbach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 6. Breitenbach hat bisher sechsmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Breitenbach geht es zuhause gegen FC Riederwald (Platz 10) weiter. Das Spiel findet am 3. Juni statt (18.00 Uhr, Sportanlage Grien, Breitenbach).

Telegramm: FC Breitenbach - SC Dornach a 0:3 (0:1) - Sportanlage Grien, Breitenbach – Tore: 21. Simon Heer 0:1. 48. Yannic Altermatt 0:2. 85. Yannic Altermatt 0:3. – Breitenbach: Tadeu Xavier Ribeiro Teixeira, Samuel Von Euw, Jonas Ruchti, Luis Carlos Da Silva Bica, Nuri Hamdo, Venhar Ahmeti, Lavdrim Sokoli, Kastriot Guri, Kadri Guri, Jamil Al-Dakhi, Pietro Pilenza. – Dornach: Melvin König, Lukas Berg, Matyas Bartha, Tobias Chavannes, Yanik Kilcher, David Stöckli, Kilian Schröter, Noe Gschwind Pajeres, Maximilian Ditzler, Simon Heer, Yannic Altermatt. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

