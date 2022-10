4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Eiken gegen Virtus Liestal Eiken setzt seine Siegesserie auch gegen Virtus Liestal fort. Das 3:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den achten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Fabian Wüthrich für Eiken. In der 8. Minute traf er zum 1:0. In der 25. Minute baute David Lam Näff den Vorsprung für Eiken auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Virtus Liestal zum 1:2 kam in der 43. Minute. Verantwortlich dafür war Simon Mirakaj. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Fabian Wüthrich in der 79. Minute. Er traf zum 3:1 für Eiken.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Virtus Liestal erhielten Leonardo Tufilli (22.) und Davide Cantillo (78.) eine gelbe Karte. Eiken behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Offensive von Eiken hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.3 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Unverändert liegt Eiken nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 29 Punkten. Eiken hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Eiken auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Wallbach-Zeiningen. Diese Begegnung findet am 18. März statt (18.00 Uhr, Unter Reben, Zeiningen).

Für Virtus Liestal hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 15 Punkten auf Rang 5. Virtus Liestal hat bisher viermal gewonnen und sechsmal verloren.

Als nächstes trifft Virtus Liestal zuhause mit FC Rheinfelden 1909 (Platz 12) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am 18. März ( Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

Telegramm: AC Virtus Liestal - FC Eiken 1:3 (1:2) - Stadion Gitterli, Liestal – Tore: 8. Fabian Wüthrich 0:1. 25. David Lam Näff 0:2. 43. Simon Mirakaj 1:2. 79. Fabian Wüthrich 1:3. – Virtus Liestal: Alessandro Allegra, Alessandro Basile, Riccardo Basile, Ognien Colovic, Raphael Buser, David Bürki, Leonardo Tufilli, Riccardo Costanzo, Alexandere Burkhalter, Simon Mirakaj, Cyrill Ilg. – Eiken: Martin Wüthrich, Sandro Schlatter, Raffael Rohrer, Roberto Rizza, Pascal Näff, David Lam Näff, Silvan Saladin, Henk Van Heel, Lawrence Roskosch, Fabian Wüthrich, Marc Troller. – Verwarnungen: 22. Leonardo Tufilli, 78. Davide Cantillo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 21:34 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.