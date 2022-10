4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Ferad gegen Birsfelden Ferad setzt seine Siegesserie auch gegen Birsfelden fort. Das 4:2 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Eren Iscan eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Ferad das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. In der 20. Minute baute Aziz Karagöz den Vorsprung für Ferad auf zwei Tore aus (2:0). Baran Yildiz baute in der 45. Minute die Führung für Ferad weiter aus (3:0).

Ferad erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Murat Agac weiter auf 4:0. In der 53. Minute verkleinerte Bardh Dauti den Rückstand von Birsfelden auf 1:4. Den Schlussstand stellte Alessandro Vigliano in der 68. Minute her, als er für Birsfelden auf 2:4 verkürzte. Es war ein Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Ferad, nämlich für Baran Yildiz (40.). Eine Verwarnung gab es für Birsfelden, nämlich für Mesut Kül (2.).

Die Tabellensituation hat sich für Ferad nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 3. Ferad hat bisher siebenmal gewonnen und zweimal verloren.

Für Ferad geht es auswärts gegen FC Srbija 1968 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Birsfelden einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 9. Für Birsfelden war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Birsfelden verlor zudem erstmals zuhause.

Für Birsfelden geht es daheim gegen FC Aesch b (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.30 Uhr, Sternenfeld, Birsfelden).

Telegramm: FC Ferad - FC Birsfelden 4:2 (3:0) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 3. Eren Iscan (Penalty) 1:0.20. Aziz Karagöz 2:0. 45. Baran Yildiz 3:0. 50. Murat Agac 4:0. 53. Bardh Dauti 4:1. 68. Alessandro Vigliano (Penalty) 4:2. – Ferad: Biran Kostu, Ali Kavak, Kutlay Kocahal, Mehmet Elmali, Ejder Kavak, Baran Yildiz, Firat Oezdengiz, Aziz Karagöz, Dilan Aktas, Murat Agac, Eren Iscan. – Birsfelden: Mesut Kül, Berkant Öztürk, Bardh Dauti, Samuel Lavater, Timo Michael Kraft, Alessandro Vigliano, Roberto Garcia, Noris Bajrami, Cristian Tiscar Martinez, Giovanni Fuamba, Ugur Tinas. – Verwarnungen: 2. Mesut Kül, 40. Baran Yildiz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

