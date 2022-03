4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Kleinhüningen gegen Allschwil Kleinhüningen setzt seine Siegesserie auch gegen Allschwil fort. Das 5:0 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie.

(chm)

In der 13. Minute war es an Michael Monteiro Vaz, Kleinhüningen 1:0 in Führung zu bringen. Mit seinem Tor in der 45. Minute brachte Gabriele Spataro Kleinhüningen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Dean Ledermann baute in der 53. Minute die Führung für Kleinhüningen weiter aus (3:0).

Haris Hadzihalilovic baute in der 82. Minute die Führung für Kleinhüningen weiter aus (4:0). Yannick Bischof schoss das 5:0 (89. Minute) für Kleinhüningen und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es total acht Karten. Fünf gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Kleinhüningen. Gelbe Karten gab es bei Allschwil für Jamie Jon Gartmann (52.), Yannick Schönenberger (60.) und Nicola Weibel (65.).

In der Abwehr gehört Kleinhüningen zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.3 Tore pro Partie (Rang 2).

Die Abwehr von Allschwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.1 (Rang 9).

Kleinhüningen bleibt mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Nach elf Spielen hat das Team 28 Punkte. Für Kleinhüningen ist es der dritte Sieg in Serie.

Kleinhüningen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen AS Timau Basel (Platz 5). Das Spiel findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Allschwil taucht nach der Niederlage unter den Strich. Neun Punkte bedeuten Rang 11. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Für Allschwil war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Allschwil spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen SC Steinen Basel b (Platz 6). Die Partie findet am 27. März statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - VfR Kleinhüningen 0:5 (0:2) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 13. Michael Monteiro Vaz 0:1. 45. Gabriele Spataro 0:2. 53. Dean Ledermann 0:3. 82. Haris Hadzihalilovic 0:4. 89. Yannick Bischof 0:5. – Allschwil: Lenny Marksteiner, Marco Venerito, Manuel Jonasch, Sinan Jusufovic, Cyrill Schulz, Nikolas Brunschwig, Yannick Schönenberger, Granit Emini, Samson Krueger, Nicola Weibel, Jamie Jon Gartmann. – Kleinhüningen: Ismail Bajramoski, Michael Senn, Manuel Antonio Barroso Gonçalves, Luca Schwab, Egzon Abazi, Tunc Polat, Yannick Bischof, Jason Aebischer, Michael Monteiro Vaz, Gabriele Spataro, Nawid Gafuhrzada. – Verwarnungen: 8. Tunc Polat, 34. Luca Schwab, 42. Michael Monteiro Vaz, 52. Jamie Jon Gartmann, 55. Jason Aebischer, 60. Yannick Schönenberger, 65. Nicola Weibel, 73. Ferdinand Roos.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 4: SC Steinen Basel b - FC Türkgücü Basel 2:2, FC Allschwil - VfR Kleinhüningen 0:5

Tabelle: 1. VfR Kleinhüningen 11 Spiele/28 Punkte (32:14). 2. SC Binningen b 11/25 (49:15), 3. FC Schwarz-Weiss 11/24 (26:20), 4. FC Türkgücü Basel 11/23 (45:22), 5. AS Timau Basel 11/14 (25:36), 6. SC Steinen Basel b 11/11 (23:38), 7. US Bottecchia BS 10/10 (13:23), 8. FC Dardania 11/10 (33:47), 9. FF Brüglingen Basel 11/9 (24:30), 10. FC Bosna Basel 11/9 (20:32), 11. FC Allschwil 11/9 (21:34), 12. Basel City CF 0/0 (0:0).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.03.2022 22:50 Uhr.