4. Liga, Gruppe 3 Erneuter Sieg für Laufen gegen Oberwil – Siegtreffer in 89. Minute Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Oberwil fort. Das 2:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Der Siegtreffer für Laufen gelang Andrin Steiner in der 89. Minute. In der 21. Minute hatte David Guntern Laufen in Führung gebracht. Der Ausgleich für Oberwil fiel in der 47. Minute durch Nicolas Uhler.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Andrin Steiner (67.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Oberwil, nämlich für Timo Grütter (57.).

Laufen verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Laufen feiert mit dem Sieg gegen Oberwil bereits den dritten Sieg der Saison. Das Team hat zweimal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Als nächstes tritt Laufen auf fremdem Terrain gegen das drittplatzierte Team FC Röschenz zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am 12. September statt (15.00 Uhr, Sportplatz Fluh, Röschenz).

In der Tabelle verliert Oberwil Plätze und zwar von Rang 5 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Oberwil hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Oberwil daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Reinach (Platz 5) zu tun. Diese Begegnung findet am 11. September statt (19.30 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Telegramm: FC Laufen a - FC Oberwil 2:1 (1:0) - Im Nau, Laufen – Tore: 21. David Guntern 1:0. 47. Nicolas Uhler 1:1. 89. Andrin Steiner 2:1. – Laufen: Daniel Steiner, Benjamin Niederberger, Jean Pascal Rudin, Beat Spinnler, Michel Raidler, Eric Anklin, Patrik Berger, Dario Plattner, Armend Bufaj, Gilles Eichenberger, David Guntern. – Oberwil: Tobias Hollinger, Thierry Geissmann, Timo Grütter, Pascal Wellig, Ivica Ohnjec, Robin Kern, Josua Furrer, Nunzio Incognito, Matthias Mächler, Marco Carluccio, Simon Vosseler. – Verwarnungen: 57. Timo Grütter, 67. Andrin Steiner.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Aesch - FC Röschenz 0:2, FC Laufen a - FC Oberwil 2:1, SC Dornach - FC Riederwald 2:2

Tabelle: 1. FC Laufen a 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Riederwald 3/7 (9:5), 3. FC Röschenz 3/7 (9:3), 4. FC Münchenstein 3/6 (9:10), 5. FC Reinach 3/6 (6:5), 6. FC Oberwil 3/4 (6:6), 7. FC Aesch 3/3 (8:8), 8. FC Ettingen 3/3 (10:13), 9. SC Dornach 3/3 (4:4), 10. FC Brislach 3/3 (11:11), 11. FC Therwil 3/0 (3:14), 12. FC Kleinlützel 3/0 (4:9).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.09.2021 17:45 Uhr.