3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Laufen gegen Rossoneri Laufen setzt seine Siegesserie auch gegen Rossoneri fort. Das 5:0 auswärts am

(chm)

Mittwoch

bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Folge.

Das Tor von Lars Kölliker in der 49. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Laufen. In der 54. Minute baute Florian Büttler den Vorsprung für Laufen auf zwei Tore aus (2:0). Florent Pepsi baute in der 57. Minute die Führung für Laufen weiter aus (3:0).

Laufen baute in der 67. Minute die Führung für Laufen weiter aus: Torschütze war erneut Florent Pepsi. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lars Kölliker in der 69. Minute, als er für Laufen zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Lars Kölliker von Laufen erhielt in der 48. Minute die gelbe Karte.

Laufen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 78 geschossenen Toren Rang 1.

Unverändert liegt Laufen nach dem Sieg an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach 21 Spielen bei 53 Punkten. Laufen hat bisher 17mal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Laufen daheim mit BCO Alemannia Basel (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (17.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Rossoneri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 37 Punkten auf Rang 5. Nach zwei Siegen in Serie verliert Rossoneri erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Rossoneri auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 13.-platzierte US Olympia 1963. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Laufen 0:5 (0:0) - Bifang, Lausen – Tore: 49. Lars Kölliker 0:1. 54. Florian Büttler 0:2. 57. Florent Pepsi 0:3. 67. Florent Pepsi 0:4. 69. Lars Kölliker (Penalty) 0:5. – Rossoneri: Salvatore Clemente, Shahir Hashem, Alessio Scalone, Manuel Brogly, Davide Quaranta, Kristian Vokrraj, Sergio Cuzzocrea, Alessio Santo, Leandro Ferreira, Francesco Rizzo, Leandro Stasi. – Laufen: Sascha Iten, Florian Büttler, Lendrit Iberdemaj, Fabien Alain Freiberger, Timo Karrer, Christoph Stenz, Florent Pepsi, Lars Kölliker, Arthur Gaston Akong Mbida, Fabian Krasniqi, Enrique Morera Vazquez. – Verwarnungen: 48. Lars Kölliker.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 23:20 Uhr.