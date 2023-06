3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Münchenstein FC gegen Schwarz-Weiss Münchenstein FC reiht Sieg an Sieg: Gegen Schwarz-Weiss hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 4:1

Hans Sucre eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Münchenstein FC das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Münchenstein FC stellte Markus Schwander in Minute 47 her. Hans Sucre baute in der 63. Minute die Führung für Münchenstein FC weiter aus (3:0).

Patrick Ruas Dias (65. Minute) liess Schwarz-Weiss auf 1:3 herankommen. Markus Schwander schoss das 4:1 (81. Minute) für Münchenstein FC und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Giuliano Salvia (31.) und Matteo Saracino (69.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Schwarz-Weiss, Rrap Cerkini (28.) kassierte sie.

Münchenstein FC hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Die total 75 Tore in 25 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3 Toren pro Match.

Die Tabellensituation hat sich für Münchenstein FC nicht verändert. Das Team liegt mit 51 Punkten auf Rang 3. Münchenstein FC hat bisher 16mal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Münchenstein FC geht es daheim gegen FC Laufen (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Schwarz-Weiss hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 38 Punkten auf Rang 6. Schwarz-Weiss hat bisher zwölfmal gewonnen, elfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Schwarz-Weiss auf fremdem Terrain mit FC Dardania (Platz 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 11. Juni statt (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Münchenstein - FC Schwarz-Weiss a 4:1 (1:0) - Sportplatz Au, Münchenstein – Tore: 9. Hans Sucre 1:0. 47. Markus Schwander 2:0. 63. Hans Sucre 3:0. 65. Patrick Ruas Dias 3:1. 81. Markus Schwander 4:1. – Münchenstein FC: Kevin Meier, Gabriele Franzo, Fabio Di Benedetto, Marco Di Benedetto, Thierry Schweizer, Giuliano Salvia, Hans Sucre, Joel Scherrer, Noe Ledermann, Matteo Saracino, Valerio Ingrao. – Schwarz-Weiss: Luc Lampart, Noah Böni, Elia Niederer, Tobias Steinemann, Mahir Mulabdic, Patrick Ruas Dias, Rrap Cerkini, Serge Müller, Luca Bosco Ferreira Caviezel, Baltasar Thrier, Sol Liechti. – Verwarnungen: 28. Rrap Cerkini, 31. Giuliano Salvia, 69. Matteo Saracino.

