4. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Muttenz gegen Aesch – Fabrizio D Aprile trifft spät zum Sieg Muttenz setzt seine Siegesserie auch gegen Aesch fort. Das 4:3 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge.

Das erste Tor der Partie erzielte Omid Ahmadi für Aesch. In der 23. Minute traf er zum 1:0. Der Ausgleich für Muttenz fiel in der 45. Minute (Shivam Banerjee). Dennis Strauch brachte Muttenz 2:1 in Führung (47. Minute).

In der 55. Minute baute Shivam Banerjee den Vorsprung für Muttenz auf zwei Tore aus (3:1). In der 68. Minute gelang Aesch (Yannick Schultz) der Anschlusstreffer (2:3). In der 86. Minute traf Cihan Güclü für Aesch zum 3:3-Ausgleich. In den Schlussminuten machte Fabrizio D Aprile alles klar. Sein Treffer in der 89. Minute zum 4:3 sicherte Muttenz den Sieg.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muttenz gab es fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Aesch, Cihan Güclü (52.) kassierte sie.

Muttenz machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 2. Für Muttenz ist es der fünfte Sieg in Serie.

Muttenz spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bachletten 2020 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 15. Oktober (17.00 Uhr, Sportplatz Margelacker, Muttenz).

Aesch macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 9. Aesch hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Aesch spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Ferad (Platz 4). Diese Begegnung findet am 16. Oktober statt (13.00 Uhr, Sportanlagen St. Jakob, Basel).

Telegramm: FC Aesch b - SV Muttenz 3:4 (1:1) - Löhrenacker, Aesch – Tore: 23. Omid Ahmadi 1:0. 45. Shivam Banerjee 1:1. 47. Dennis Strauch 1:2. 55. Shivam Banerjee 1:3. 68. Yannick Schultz 2:3. 86. Cihan Güclü 3:3. 89. Fabrizio D Aprile 3:4. – Aesch: Robin Leuenberger, Cihan Güclü, Salvatore Falbo, Omid Ahmadi, Vahit Gürbüz, Dario Palma, Tristan Cantaluppi, Gabriele Franzo, Jannis Baumann, Mehmet Ali Torun, Yannick Schultz. – Muttenz: Janic Heid, Fabio Kappeler, Alessandro Legge, Nemanja Dozic, Nathaniel Joseph Pressner, Shivam Banerjee, Mattia Calamaio, Fabrizio D Aprile, Jonas Klotz, Fabio Durante, Emanuele Legge. – Verwarnungen: 22. Nemanja Dozic, 34. Fabrizio D Aprile, 52. Cihan Güclü, 57. Shivam Banerjee, 58. Mattia Calamaio, 94. Jonas Klotz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

