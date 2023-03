3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Nordstern gegen Allschwil – Rrezak Jusaj entscheidet Spiel Nordstern reiht Sieg an Sieg: Gegen Allschwil hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Serie feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Der Siegtreffer für Nordstern gelang Rrezak Jusaj in der 66. Minute. In der 14. Minute hatte Raul Will Aracena Nordstern in Führung gebracht. Der Ausgleich für Allschwil fiel in der 48. Minute durch Boran Yavuz.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Nordstern für Muhamet Iseni (43.) und Nevio Compare (64.). Keine einzige Karte erhielt Allschwil.

Nordstern hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 43 Tore in 15 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.9 Toren pro Spiel.

Die Tabellensituation hat sich für Nordstern nicht verändert. 34 Punkte bedeuten Rang 3. Nordstern hat bisher elfmal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Nordstern spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: SC Binningen a (Rang 10). Diese Begegnung findet am 26. März statt (13.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Nach der Niederlage büsst Allschwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 26 Punkten auf Rang 5. Allschwil hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Allschwil spielt in der nächsten Partie auswärts gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Schwarz-Weiss b (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am 25. März (17.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: FC Allschwil - FC Nordstern BS 1:2 (0:1) - Im Brüel, Allschwil, – Tore: 14. Raul Will Aracena 0:1. 48. Boran Yavuz 1:1. 66. Rrezak Jusaj 1:2. – Allschwil: Pascal Müller, André Bachmann, Nicolas Gränacher, Firat Dogan, Kilian Vetter, Pablo Romera, Nico Stasi, Luca Heitz, Raphael Mathias, Boran Yavuz, Murat Dogan. – Nordstern: Kostandin Pando, Semi Trabelsi, Aaron Bran, Rrezart Agushi, Patrice Bossert, Djeljalj Jashari, Raul Will Aracena, Enes Golos, Muhamet Iseni, Nikola Caktas, Argjend Turkaj. – Verwarnungen: 43. Muhamet Iseni, 64. Nevio Compare.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

