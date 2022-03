3. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Oberwil gegen Rossoneri – Siegtreffer durch Pascal Michel Oberwil setzt seine Siegesserie auch gegen Rossoneri fort. Das 2:1 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Oberwil geriet zunächst in Rückstand, als Leandro Stasi in der 44. Minute die zwischenzeitliche Führung für Rossoneri gelang. In der 60. Minute glich Oberwil jedoch aus und ging in der 78. Minute in Führung. Torschützen waren Nicolas Flaig und Pascal Michel.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Rossoneri gab es fünf gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberwil, Pascal Michel (76.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Oberwil zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 14 Spielen, in denen die Defensive 19 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation bleibt für Oberwil unverändert. 27 Punkte bedeuten Rang 5. Für Oberwil ist es der vierte Sieg in Serie.

Als nächstes trifft Oberwil daheim mit BCO Alemannia Basel (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Eisweiher, Oberwil).

Für Rossoneri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 3. Nach fünf Siegen in Serie verliert Rossoneri erstmals wieder.

Rossoneri tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Therwil an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am 26. März statt (17.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: AC Rossoneri - FC Oberwil 1:2 (1:0) - Bifang, Lausen – Tore: 44. Leandro Stasi 1:0. 60. Nicolas Flaig 1:1. 78. Pascal Michel 1:2. – Rossoneri: Steven Savic, Alessio Scalone, Luka Krajic, Özgür Cansa Düzgünkaya, Francesco Rizzo, Leandro Ferreira, Cihad Kahraman, Shahir Hashem, Davide Quaranta, Alessio Santo, Leandro Stasi. – Oberwil: Robin Kern, Stefan Gubser, Nicola Magro, Florian Stiegeler, Daniel Scala, Simon Vosseler, Cédric Saladin, Ricardo Pereira de Sousa, Nicolas Costeggioli, Pascal Michel, Nicolas Flaig. – Verwarnungen: 29. Özgür Cansa Düzgünkaya, 33. Leandro Stasi, 61. Luka Krajic, 65. Shahir Hashem, 76. Pascal Michel, 81. Alessio Santo.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: BCO Alemannia Basel - FC Black Stars 3:5, SC Binningen - FC Bubendorf 2:4, AC Rossoneri - FC Oberwil 1:2

Tabelle: 1. FC Laufen 14 Spiele/35 Punkte (54:13). 2. FC Therwil 13/29 (40:18), 3. AC Rossoneri 14/28 (39:18), 4. FC Black Stars 14/28 (47:31), 5. FC Oberwil 14/27 (31:19), 6. FC Bubendorf 14/26 (39:27), 7. FC Schwarz-Weiss b 14/18 (24:32), 8. SC Binningen 14/18 (28:37), 9. FC Zwingen 13/15 (35:36), 10. FC Breitenbach 14/15 (25:30), 11. FC Gelterkinden 14/13 (28:44), 12. FC Concordia Basel 14/12 (20:37), 13. US Olympia 1963 14/6 (23:50), 14. BCO Alemannia Basel 14/4 (14:55).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.03.2022 02:59 Uhr.