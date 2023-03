4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Pratteln gegen Oberdorf Pratteln setzt seine Siegesserie auch gegen Oberdorf fort. Das 2:0 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

Nach 62 torlosen Minuten eröffnete Jose Argenis Pichardo Santos das Skore für Pratteln. Oberdorf schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Samuele Dunkel erhöhte in der 81. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Bei Pratteln erhielten Samuele Dunkel (52.) und Jimmy Vieira (85.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Oberdorf für Filip Lazic (31.) und Kruthig Thamaraimanalan (42.).

In seiner Gruppe hat Pratteln den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Pratteln bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 3. Für Pratteln ist es der dritte Sieg in Serie.

Pratteln spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Möhlin-Riburg/ACLI (Platz 6). Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, In den Sandgruben, Pratteln).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 11. Für Oberdorf war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Kaiseraugst kriegt es Oberdorf als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am 25. März statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Pratteln - FC Oberdorf 2:0 (0:0) - In den Sandgruben, Pratteln – Tore: 63. Jose Argenis Pichardo Santos 1:0. 81. Samuele Dunkel (Penalty) 2:0. – Pratteln: Nicolas Kent, Gani Selishta, Mischa Ryf, Kastriot Ferati, Jorma Isenschmid, Gabriel Andrijasevic, Jack Onpeng, Janis Dannmeyer, Samuele Dunkel, Semih Cin, Jose Argenis Pichardo Santos. – Oberdorf: Flurin Schürch, Filip Lazic, Yann Blum, Robin Thommen, Agon Domaqi, Kasper Vos, Paul Schneider, Andrin Alt, Marko Bogdanovski, Kim Kaiser, Fabian Wehrli. – Verwarnungen: 31. Filip Lazic, 42. Kruthig Thamaraimanalan, 52. Samuele Dunkel, 85. Jimmy Vieira.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 20.03.2023 14:54 Uhr.

