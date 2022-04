3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Rheinfelden gegen Lausen Lausen lag gegen Rheinfelden deutlich vorne, nämlich 2:0 (32. Minute), 2:0 (44. Minute) und 2:0 (52. Minute) - und verlor dennoch. Rheinfelden feiert einen 0:2-Heimsieg.

Rheinfelden 1909 glich in der 5. Minute durch Jérôme Marti aus. Nikola Gadzic schoss Lausen in der 17. Minute zur 1:0-Führung. Wiederum Nikola Gadzic erhöhte in der 32. Minute auf 2:0 für Lausen. Rheinfelden 1909 baute die Führung in der 44. Minute (Roman Seiler) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Jérôme Marti in der 52. Minute. Er traf zum 2:0 für Rheinfelden 1909.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lausen für Michael Nussbaum (28.) und Aris Herger (91.). Keine einzige Karte erhielt Rheinfelden.

In der Abwehr gehört Rheinfelden zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 24 Tore hinnehmen musste (Rang 2).

Keine Änderung in der Tabelle für Rheinfelden: 34 Punkte bedeuten Rang 2. Rheinfelden hat bisher elfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheinfelden spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Münchenstein (Platz 4). Die Partie findet am Donnerstag (14. April) statt (20.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Lausen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 6. Nach zwei Siegen in Serie verliert Lausen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel trifft Lausen in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte SC Münchenstein. Zu diesem Spiel kommt es am 16. April (19.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: FC Rheinfelden 1909 - FC Lausen 72 3:2 (0:2) - Im Schiffacker, Rheinfelden – Tore: 5. Jérôme Marti 0:0. 17. Nikola Gadzic 0:1. 32. Nikola Gadzic 0:2. 44. Roman Seiler 0:2. 52. Jérôme Marti 0:2. – Rheinfelden: Tim Mathys, Marc Rügge, Lucas Berger, Erik Ammann, Nicolas Küng, Nils Moens, Jérôme Marti, Jonas Ammann, Levent Hasani, Jusuf Zera, Roman Seiler. – Lausen: Micha Bürgin, Nico Schäfer, Cedric Wilhelm, Julian Schmidt, Ivan De Paola, Manuel Jnglin, Sharujan Sachithananthan, Nikola Gadzic, Michael Nussbaum, Saverio Gurri, Aris Herger. – Verwarnungen: 28. Michael Nussbaum, 57. Nicolas Küng, 91. Aris Herger.

