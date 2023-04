4. Liga, Gruppe 4 Erneuter Sieg für Schwarz-Weiss gegen Transmontanos Schwarz-Weiss setzt seine Siegesserie auch gegen Transmontanos fort. Das 5:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge.

(chm)

Amadou Barry traf in der 11. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Schwarz-Weiss. Mit seinem Tor in der 13. Minute brachte Alessio Zarola Schwarz-Weiss mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Pablo Canosa Dopazo baute in der 31. Minute die Führung für Schwarz-Weiss weiter aus (3:0).

Schwarz-Weiss erhöhte in der 82. Minute seine Führung durch Benjamin Penayo weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Alessandro Zarola in der 84. Minute, als er für Schwarz-Weiss zum 5:0 traf.

Bei Schwarz-Weiss sah Florin D Aujourd Hui (64.) die rote Karte. Gelb erhielt Fabio Perrotta (51.). Bei Transmontanos sah Josue Lutumba (64.) die rote Karte. Gelb erhielt João Miguel Silva Relva (61.).

Zahlreiche Gegentore sind für Transmontanos ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.9 Tore pro Partie (Rang 10).

Schwarz-Weiss rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 21 Punkte bedeuten Rang 7. Schwarz-Weiss hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Schwarz-Weiss in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team US Olympia 1963. Zu diesem Spiel kommt es am 29. April (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Für Transmontanos hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Für Transmontanos war es bereits die achte Niederlage in Serie.

Transmontanos spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FF Brüglingen Basel (Platz 6). Diese Begegnung findet am 29. April statt (17.00 Uhr, Sportzentrum Pfaffenholz, Basel).

Telegramm: FC Schwarz-Weiss - SV Transmontanos Basel 5:0 (3:0) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 11. Amadou Barry 1:0. 13. Alessio Zarola 2:0. 31. Pablo Canosa Dopazo 3:0. 82. Benjamin Penayo 4:0. 84. Alessandro Zarola 5:0. – Schwarz-Weiss: David Castro Souto, Florin D Aujourd Hui, Fabio Perrotta, Dominic Cussigh, Pablo Canosa Dopazo, Nuno Miguel De Moura, Benjamin Penayo, Alessio Zarola, Alessandro Zarola, Loris Todaro, Amadou Barry. – Transmontanos: Miguel Angelo Almeida Moura, Carlos Filipe Dias Cadime, Ivan Daniel Pires Soares, Luis Filipe Florentino Dantas, Adriano Paz de Lima, Julio Paulo Nsiandambo, Rui Jorge Gonçalves Macedo, José Pedro Pereira Loureiro, Nuno Miguel Ribeiro Dos Santos, Antonio Manuel Gomes De Castro, Luenderson Picanço Do Nascimento. – Verwarnungen: 51. Fabio Perrotta, 61. João Miguel Silva Relva – Ausschlüsse: 64. Florin D Aujourd Hui, 64. Josue Lutumba.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2023 02:25 Uhr.