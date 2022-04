3. Liga, Gruppe 2 Erneuter Sieg für Timau Basel gegen Reinach Timau Basel setzt seine Siegesserie auch gegen Reinach fort. Das 5:0 zuhause am Donnerstag bedeutet bereits den 13. Vollerfolg in Folge.

(chm)

Efraim Benoit Ferreira erzielte in der 6. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Timau Basel. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Timau Basel stellte Ivan Vasic in Minute 35 her. Timau Basel erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Hicham Chirouf weiter auf 3:0.

Mino Montalto baute in der 82. Minute die Führung für Timau Basel weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Omar Mulabdic in der 85. Minute, als er für Timau Basel zum 5:0 traf.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Ivan Vasic von Timau Basel erhielt in der 61. Minute die gelbe Karte.

Timau Basel hat in der Gruppe sowohl den besten Sturm wie auch die beste Abwehr. Im Schnitt erzielt das Team 4.3 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach 18 Spielen, in denen die Offensive 77 Tore erzielte.

Timau Basel bleibt Leader: Nach 18 Spielen hat das Team 49 Punkte. Timau Basel hat bisher 16mal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Timau Basel bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Rheinfelden 1909. Die Partie findet am 23. April statt (18.00 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Für Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 23 Punkten auf Rang 8. Reinach hat bisher sechsmal gewonnen, sechsmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Reinach auswärts mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Rheinfelden 1909. Diese Begegnung findet am 21. April statt (20.15 Uhr, Im Schiffacker, Rheinfelden).

Telegramm: AS Timau Basel - FC Reinach 5:0 (3:0) - Rankhof, Basel – Tore: 6. Efraim Benoit Ferreira 1:0. 35. Ivan Vasic 2:0. 40. Hicham Chirouf 3:0. 82. Mino Montalto 4:0. 85. Omar Mulabdic 5:0. – Timau Basel: Andre Joaquim Brito Neto, Daniel Atanasovski, Yaya Sane Diedhiou, Omar Mulabdic, Domenico Seminara, Ivan Vasic, Betim Bislimi, Beatris Ceni, Efraim Benoit Ferreira, Hicham Chirouf, Marco Aluisi. – Reinach: Luca Weisskopf, Augusto Bartalini, Raphael Schär, Jan Glasstetter, Marc Widmer, Elias Simonato, Gianni Rocco, Pascal Kraft, Tobias Mutz, Markus Schwander, Gian Guiglia. – Verwarnungen: 61. Ivan Vasic.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 16:00 Uhr.