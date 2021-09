4. Liga, Gruppe 1 Erneuter Sieg für Virtus Liestal gegen Kaiseraugst Virtus Liestal setzt seine Siegesserie auch gegen Kaiseraugst fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge( in vier Spielen).

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Virtus Liestal: Stefano Petrucci brachte seine Mannschaft in der 1. Minute 1:0 in Führung. Fabio Petrucci sorgte in der 15. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Virtus Liestal. Alexandere Burkhalter baute in der 24. Minute die Führung für Virtus Liestal weiter aus (3:0).

In der 46. Minute verkleinerte Calak Hamad Amin Bierdauoud den Rückstand von Kaiseraugst auf 1:3. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Dank dem Treffer von Gianluca Salvioli (71.) reduzierte sich der Rückstand für Kaiseraugst auf ein Tor (2:3). Das letzte Tor der Partie fiel in der 90. Minute, als Andrea Lorenzo Blasi die Führung für Virtus Liestal auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Kaiseraugst für Nexhmedin Sahiti (33.) und Danino Sinkovic (80.). Eine Verwarnung gab es für Virtus Liestal, nämlich für Ramon Schilt (19.).

Die Offensive von Virtus Liestal hat bislang häufig überzeugt: In vier Spielen hat sie total 14 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.5 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 7 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Tabelle liegt Virtus Liestal weiterhin auf Rang 4. Das Team hat neun Punkte. Virtus Liestal hat bisher dreimal gewonnen und einmal verloren.

Für Virtus Liestal geht es daheim gegen FC Laufenburg-Kaisten (Platz 7) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 18. September (17.45 Uhr, Stadion Gitterli, Liestal).

In der Tabelle verliert Kaiseraugst Plätze und zwar von Rang 9 auf 10. Das Team hat drei Punkte. Kaiseraugst hat bisher einmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Kaiseraugst geht es auswärts gegen FC Oberdorf (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 18. September statt (18.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Kaiseraugst - AC Virtus Liestal 2:4 (0:3) - Im Liner, Kaiseraugst – Tore: 1. Stefano Petrucci 0:1. 15. Fabio Petrucci 0:2. 24. Alexandere Burkhalter 0:3. 46. Calak Hamad Amin Bierdauoud (Penalty) 1:3.71. Gianluca Salvioli 2:3. 90. Andrea Lorenzo Blasi 2:4. – Kaiseraugst: Raul Lara, Rayan Kouachi, Daniele Nicastro, Severin Guthauser, Dario Cardone, Gianluca Salvioli, Nexhmedin Sahiti, Fabio Eyer, Lucien Hassenforder, Altin Shabani, Islam Sahiti. – Virtus Liestal: Florian Gaschen, Lars Kistler, Sahincan Aydogdu, Raphael Buser, Stefano Gigliotti, Alexandere Burkhalter, Michel Mayer, Ramon Schilt, Noah Davide Plozza, Fabio Petrucci, Stefano Petrucci. – Verwarnungen: 19. Ramon Schilt, 33. Nexhmedin Sahiti, 80. Danino Sinkovic.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: FC Kaiseraugst - AC Virtus Liestal 2:4, FC Wallbach-Zeiningen - FC Oberdorf 2:2, AC Rossoneri - FC Frenkendorf 2:5, FC Pratteln - FC Eiken 1:3, FC Rheinfelden - SV Sissach 1:1

Tabelle: 1. FC Eiken 4 Spiele/12 Punkte (10:3). 2. FC Frenkendorf 4/12 (14:6), 3. FC Pratteln 4/9 (12:5), 4. AC Virtus Liestal 4/9 (14:9), 5. FC Oberdorf 4/7 (12:6), 6. FC Wallbach-Zeiningen 4/4 (7:13), 7. FC Laufenburg-Kaisten 4/4 (7:6), 8. AC Rossoneri 4/4 (3:11), 9. FC Diegten Eptingen 4/3 (6:12), 10. FC Kaiseraugst 4/3 (7:9), 11. FC Rheinfelden 4/1 (3:8), 12. SV Sissach 4/1 (3:10).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des FVNWS. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2021 23:00 Uhr.