4. Liga, Gruppe 4 Erster Saisonsieg für Transmontanos gegen Münchenstein FC – Später Siegtreffer Transmontanos hat am Samstag zuhause Münchenstein FC besiegt und hat damit im achten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 3:2.

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Transmontanos das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 88. Minute war Luenderson Picanço Do Nascimento.

Den ersten Treffer der Partie hatte Josue Lutumba in der 16. Minute für Transmontanos geschossen. Der gleiche Josue Lutumba war in der 27. Minute auch für das 2:0 für Transmontanos verantwortlich. Die 41. Minute brachte für Münchenstein FC den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Samir Schilling. Münchenstein FC glich in der 71. Minute aus. Torschütze war wiederum Samir Schilling.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Münchenstein FC für Nicola Ruppeiner (15.) und Basil Jäger (65.). Eine Verwarnung gab es für Transmontanos, nämlich für José Pedro Freitas da Silva (78.).

Dass Transmontanos gleich drei Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen sechs Spielen 0.9 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Transmontanos die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Münchenstein FC ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach sieben Spielen, in denen die Defensive 31 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Der Sieg bedeutet für Transmontanos, dass das Team nicht mehr auf einem Abstiegsplatz liegt. Drei Punkte bedeuten Rang 9. Das Team verbessert sich um zwei Plätze. Neu am Tabellenende liegt SC Binningen. Der erste Sieg der Saison für Transmontanos folgt nach fünf Niederlagen und null Unentschieden. Transmontanos konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Transmontanos trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf Inter Basel (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 9. Oktober statt (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Mit der Niederlage rückt Münchenstein FC in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit drei Punkten neu Platz 10. Münchenstein FC hat bisher einmal gewonnen und sechsmal verloren.

Für Münchenstein FC geht es in einem Heimspiel gegen US Olympia 1963 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 8. Oktober statt (17.00 Uhr, Welschmatt, Münchenstein).

Telegramm: SV Transmontanos Basel - FC Münchenstein b 3:2 (2:1) - Sportzentrum Pfaffenholz, Basel – Tore: 16. Josue Lutumba 1:0. 27. Josue Lutumba 2:0. 41. Samir Schilling 2:1. 71. Samir Schilling 2:2. 88. Luenderson Picanço Do Nascimento 3:2. – Transmontanos: Filipe António Dos Santos Martins, José Pedro Freitas da Silva, Adriano Paz de Lima, Luis Filipe Florentino Dantas, Carlos Filipe Dias Cadime, Josue Lutumba, Osvaldo Ramos, Rui Jorge Gonçalves Macedo, Selmo Joao Mbote, Luenderson Picanço Do Nascimento, Flávio Simäo Gomes Pacheco. – Münchenstein FC: Andrin Spring, Gianluca Bonarrigo, Mirko Rastelli, Pawel Popov, Janick Fehr, Nicolas Menz, Alessio Zanandrea, Luca Moreno, Nicola Ruppeiner, Samir Schilling, Gregory Müggler. – Verwarnungen: 15. Nicola Ruppeiner, 65. Basil Jäger, 78. José Pedro Freitas da Silva.

