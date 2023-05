4. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Bachletten 2020 nach sechs Niederlagen Gegen Srbija 1968 gewinnt Bachletten 2020 am Sonntag zum ersten Mal nach sechs Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 3:0.

Entschieden war das Spiel bereits in der ersten Hälfte, in der Bachletten 2020 dreimal traf. Das Tor von Milan Brupbacher in der 4. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Bachletten 2020. Bachletten 2020 baute die Führung in der 20. Minute (Tom Heusler) weiter aus (2:0). Das letzte Tor der Partie erzielte Julian Schneider, der in der 41. Minute die Führung für Bachletten 2020 auf 3:0 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Zvezdan Andjelkovic von Srbija 1968 erhielt in der 91. Minute die gelbe Karte.

Bachletten 2020 rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 7. Bachletten 2020 hat bisher fünfmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Bachletten 2020 spielt zum nächsten Mal zuhause gegen SC Dornach b (Platz 10). Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Für Srbija 1968 hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 6. Srbija 1968 hat bisher fünfmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Srbija 1968 daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team NK Posavina. Zu diesem Spiel kommt es am 14. Mai (15.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Telegramm: FC Srbija 1968 - FC Bachletten 2020 0:3 (0:3) - Sportanlagen St. Jakob, Basel – Tore: 4. Milan Brupbacher 0:1. 20. Tom Heusler 0:2. 41. Julian Schneider 0:3. – Srbija 1968: Milos Tintor, Nikola Milenkovic, Dominik Ansmann, Nikola Puric, Nenad Milakovic, Sasa Puric, Davor Cvijetic, Igor Antonijevic, Marko Perisic, Milos Stojkovic, Stefan Todorovic. – Bachletten 2020: Gian Luca Iaiza, Alain Dubach, Noam Schmidhauser, Fionn Bumann, Diego Mighali, Milan Brupbacher, Pascal Wohlwender, Tom Heusler, Benjamin Klemperer, Emanuel Roter, Xaver Sebastian Dill. – Verwarnungen: 91. Zvezdan Andjelkovic.

