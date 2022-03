4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Bosna Basel nach drei Niederlagen – Entscheidung in der Schlussminute Nach drei Niederlagen in Serie hat Bosna Basel am Sonntag gegen Brüglingen Basel einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:3.

Mirza Comic eröffnete in der 3. Minute das Skore, als er für Bosna Basel das 1:0 markierte. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 22, als Fabio Vielmi für Brüglingen Basel erfolgreich war. Samir Dizdarevic erzielte in der 46. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Bosna Basel.

Durch Penalty kam es in der 48. Minute zum Ausgleich für Brüglingen Basel. Jan Becker verwandelte erfolgreich. Amer Dizdarevic brachte Bosna Basel 3:2 in Führung (65. Minute). Gleichstand (3:3) hiess es wieder in der 83. Minute, als Benjamin Meyer für Brüglingen Basel traf. In den Schlussminuten machte Mirza Comic alles klar. Sein Treffer in der 92. Minute zum 4:3 sicherte Bosna Basel den Sieg.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Brüglingen Basel sah Paulo Stücklin (64.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Dario Frabotta (58.) und Jan Becker (79.). Bosna Basel kassierte vier gelbe Karten.

Zahlreiche Gegentore sind für Brüglingen Basel ein relativ häufiges Phänomen. Die total 34 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.8 Toren pro Match (Rang 6).

Bosna Basel machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zwölf Punkten auf Rang 7. Bosna Basel hat bisher dreimal gewonnen, sechsmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Bosna Basel tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von SC Binningen b an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 10. April (15.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Durch die Niederlage taucht Brüglingen Basel unter den Strich. Das Team liegt mit neun Punkten auf Rang 11. Das ist ein Verlust von zwei Plätzen. Brüglingen Basel hat bisher dreimal gewonnen und siebenmal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Brüglingen Basel in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Türkgücü Basel. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Sportanlage Rheinacker, Landauerstr. 45,).

Telegramm: FC Bosna Basel - FF Brüglingen Basel 4:3 (2:1) - Bachgraben, Allschwil – Tore: 3. Mirza Comic (Penalty) 1:0.22. Fabio Vielmi 1:1. 46. Samir Dizdarevic 2:1. 48. Jan Becker (Penalty) 2:2.65. Amer Dizdarevic 3:2. 83. Benjamin Meyer 3:3. 92. Mirza Comic 4:3. – Bosna Basel: Ammar Terzic, Semir Frmic, Mirza Comic, Elmin Hasanic, Din Hodzic, Amer Mujkanovic, Mirsad Junuzovic, Rajko Stanojevic, Elvir Salihovic, Samir Dizdarevic, Amer Dizdarevic. – Brüglingen Basel: Paulo Stücklin, Tobias Adler, Yves Jäggi, Dario Frabotta, Severin Reimann, Christian Rempfler, Janis Merz, Benjamin Meyer, Jan Becker, Dominik Kurt, Fabio Vielmi. – Verwarnungen: 55. Mirza Comic, 58. Dario Frabotta, 64. Samir Dizdarevic, 64. Amer Mujkanovic, 79. Jan Becker, 85. Semir Frmic – Ausschluss: 64. Paulo Stücklin.

