3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Laufen nach drei Niederlagen Sieg für Laufen nach drei Niederlagen in Folge. Gegen Oberdorf gewinnt Laufen am Samstag zuhause 4:2.

Das erste Tor der Partie fiel für Laufen: Eric Anklin brachte seine Mannschaft in der 13. Minute 1:0 in Führung. Enrique Morera Vazquez erhöhte in der 19. Minute zur 2:0-Führung für Laufen. Laufen baute in der 32. Minute die Führung für Laufen weiter aus: Torschütze war erneut Enrique Morera Vazquez.

Jan Weber verkürzte in der 35. Minute den Rückstand von Oberdorf auf 1:3. Philipp Schmidlin baute in der 52. Minute die Führung für Laufen weiter aus (4:1). Den Schlussstand stellte Liam Wenger in der 85. Minute her, als er für Oberdorf auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Laufen, Eric Anklin (5.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Oberdorf, Jan Weber (23.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Oberdorf ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 4.2 Tore pro Partie (Rang 13).

Laufen rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit neun Punkten liegt das Team auf Rang 8. Laufen hat bisher dreimal gewonnen und dreimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Laufen daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das erstklassierte Team SC Münchenstein. Diese Begegnung findet am 1. Oktober statt (20.00 Uhr, Im Nau, Laufen).

Für Oberdorf hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Oberdorf hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Oberdorf geht es in einem Heimspiel gegen FC Münchenstein (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am Dienstag (27. September) statt (20.00 Uhr, z'Hof, Oberdorf).

Telegramm: FC Laufen - FC Oberdorf 4:2 (3:1) - Im Nau, Laufen – Tore: 13. Eric Anklin 1:0. 19. Enrique Morera Vazquez 2:0. 32. Enrique Morera Vazquez 3:0. 35. Jan Weber 3:1. 52. Philipp Schmidlin 4:1. 85. Liam Wenger 4:2. – Laufen: Reto Giger, Eric Borer, Beat Spinnler, Fabien Alain Freiberger, Michel Raidler, Cédric Cueni, Eric Anklin, Jannik Stöckli, Sascha Volpe, Philipp Schmidlin, Enrique Morera Vazquez. – Oberdorf: Cedric Krähenbühl, Niels Thommen, Ramon Hostettler, Andrea Pichler, Lucas Burri, Marko Bogdanovski, Akishan Thavaratnam, Elia Zenhäusern, Joel Richner, Jordan Hachenberger, Jan Weber. – Verwarnungen: 5. Eric Anklin, 23. Jan Weber.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.09.2022 00:27 Uhr.

