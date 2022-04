Frauen 3. Liga Erster Sieg für Möhlin-Riburg/ACLI nach drei Niederlagen – Sina Garcia Sanchez mit drei Toren Gegen Rheinfelden gewinnt Möhlin-Riburg/ACLI am Dienstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Serie. Das Team gewann zuhause 5:0.

Das erste Tor der Partie erzielte Sina Garcia Sanchez für Möhlin-Riburg/ACLI. In der 7. Minute traf sie zum 1:0. Karin Mohler Wyss brachte Rheinfelden 1909 0:1 in Führung (15. Minute). Mit ihrem Tor in der 19. Minute brachte Leonie Weber Möhlin-Riburg/ACLI mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sina Garcia Sanchez baute in der 31. Minute die Führung für Möhlin-Riburg/ACLI weiter aus (3:0).

Rheinfelden 1909 erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Karin Mohler Wyss weiter auf 0:3.

Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 49. Minute seine Führung durch Samira Leila Erni weiter auf 4:0. Möhlin-Riburg/ACLI erhöhte in der 61. Minute seine Führung erneut durch Sina Garcia Sanchez weiter auf 5:0. Sina Grieder baute in der 78. Minute die Führung für Rheinfelden 1909 weiter aus (0:5). Svenja Maren Hess schoss das 0:5 (89. Minute) für Rheinfelden 1909 und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Xiaobing Ke von Rheinfelden 1909 erhielt in der 80. Minute die gelbe Karte.

Möhlin-Riburg/ACLI bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 19 Punkten auf Rang 4. Möhlin-Riburg/ACLI hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Möhlin-Riburg/ACLI tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Reinach an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Die Partie findet am Sonntag (24. April) statt (11.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Rheinfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 8. Rheinfelden hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rheinfelden trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Lausen 72 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am Sonntag (24. April) statt (15.00 Uhr, Bifang, Lausen).

Telegramm: Team Fricktal - FC Rheinfelden 1909 5:4 (3:0) - Sportzentrum Steinli, Möhlin – Tore: 7. Sina Garcia Sanchez 1:0. 15. Karin Mohler Wyss 1:0. 19. Leonie Weber 2:0. 31. Sina Garcia Sanchez 3:0. 35. Karin Mohler Wyss 3:0. 49. Samira Leila Erni 4:0. 61. Sina Garcia Sanchez 5:0. 78. Sina Grieder 5:0. 89. Svenja Maren Hess 5:0. – Möhlin-Riburg/ACLI: Seraina Wolf, Alexandra Schlienger, Selina Grenacher, Erin Keser, Alessia Magliocca, Ariane Schmid, Daniela Markovic, Samira Leila Erni, Yael Garcia Sanchez, Sina Garcia Sanchez, Leonie Weber. – Rheinfelden: Claudia Füglistaller, Serena Bühlmann, Karin Mohler Wyss, Laura Vrijbloed, Antonia Zünd, Martina Mahrer, Nadja Häfeli, Sina Grieder, Stephanie Capomolla, Zoë Menzinger, Svenja Maren Hess. – Verwarnungen: 80. Xiaobing Ke.

