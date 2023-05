4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Münchenstein FC nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Münchenstein FC: Nach drei Niederlagen in Folge siegt das Team am Sonntag auswärts gegen Inter Basel 5:0.

Tim Fischler erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Münchenstein FC. Münchenstein FC baute die Führung in der 31. Minute (Leandro Manuel Cabrera Magan) weiter aus (2:0). Münchenstein FC erhöhte in der 40. Minute seine Führung durch Tim Fischler weiter auf 3:0.

Münchenstein FC erhöhte in der 60. Minute seine Führung durch Alessio Zanandrea weiter auf 4:0. Gregory Müggler schoss das 5:0 (85. Minute) für Münchenstein FC und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Münchenstein FC erhielt: Leandro Manuel Cabrera Magan (37.) eine Verwarnung gab es für Inter Basel, nämlich für Jaafar Musavi (30.).

Dass Münchenstein FC gleich fünf Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 16 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Münchenstein FC die neuntbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 9 mit durchschnittlich 3.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Inter Basel kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 5.2 (Rang 11).

Keine Änderung in der Tabelle für Münchenstein FC: Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 9. Münchenstein FC hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Münchenstein FC trifft im nächsten Spiel zuhause auf SV Transmontanos Basel (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 7. Mai (15.00 Uhr, Sportplatz Au, Münchenstein).

Für Inter Basel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 10. Inter Basel hat bisher einmal gewonnen, 13mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Inter Basel spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Bosna Basel (Platz 6). Diese Begegnung findet am 7. Mai statt (13.00 Uhr, Bachgraben, Allschwil).

Telegramm: Inter Basel - FC Münchenstein b 0:5 (0:3) - Rankhof, Basel – Tore: 25. Tim Fischler 0:1. 31. Leandro Manuel Cabrera Magan 0:2. 40. Tim Fischler 0:3. 60. Alessio Zanandrea 0:4. 85. Gregory Müggler (Penalty) 0:5. – Inter Basel: Sayed Tareq Islami, Alijan Ramezani, Furkan Junuzi, Younus Amiri, Siawash Fayez, Hamid Reza Esfandyary, Eid Mohammad Mohammad Musa, Suleyman Huseyni, Gholam Farook Mohammadi, Nourallah Nouri, Jaafar Musavi. – Münchenstein FC: Tim Schaub, Jeremy Zimmermann, Mirko Rastelli, Noah Stadelmann, Riccardo Liebster, Lucas Hänggi, Tobia Hiltensperger, Dominique Seelig, Leandro Manuel Cabrera Magan, Tim Fischler, Alessio Zanandrea. – Verwarnungen: 30. Jaafar Musavi, 37. Leandro Manuel Cabrera Magan.

