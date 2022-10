3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Stein nach neun Niederlagen – Siegtreffer in 81. Minute Therwil lag gegen Stein deutlich vorne, nämlich 2:0 (28. Minute) - und verlor dennoch. Stein feiert einen 4:3-Heimsieg.

(chm)

Den Auftakt machte Noah Gellert, der in der 26. Minute für Therwil zum 1:0 traf. Elias Siedler sorgte in der 28. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Therwil. Die 33. Minute brachte für Stein den Anschlusstreffer zum 1:2. Erfolgreich war Leonardo Toro.

Arlind Krasniqi glich in der 37. Minute für Stein aus. Es hiess 2:2. Nicola Weiss schoss Stein in der 64. Minute zur 3:2-Führung. Für Gleichstand sorgte das Eigentor von Jarmo Rüede in der 71. Minute. Es war der 3:3-Ausgleich für Therwil. Kurz vor Schluss, in der 81. Minute traf Fabian Hug zum 4:3-Siegestreffer für Stein.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Stein erhielten Michael Weiss (68.) und Jarmo Rüede (74.) eine gelbe Karte. Therwil blieb ohne Karte.

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Stein eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.5 pro Spiel. Das bedeutet, dass Stein die 14.-beste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 13 mit durchschnittlich 3.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Therwil ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 14).

Der Sieg ändert nichts daran, dass Stein weiterhin am Tabellenende liegt. Mit sechs Punkten liegt das Team auf Rang 14. Stein hat bisher zweimal gewonnen und neunmal verloren. Stein siegte zudem erstmals auswärts.

Mit dem viertplatzierten FC Nordstern BS kriegt es Stein im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel mit einem besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 4. November statt (20.00 Uhr, Rankhof, Basel).

Für Therwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 12. Für Therwil ist es bereits die neunte Niederlage der laufenden Saison.

Im nächsten Spiel kriegt es Therwil zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team AC Rossoneri. Das Spiel findet am 5. November statt (18.30 Uhr, Känelboden, Therwil).

Telegramm: FC Stein - FC Therwil 4:3 (2:2) - Bustelbach, Stein – Tore: 26. Noah Gellert 0:1. 28. Elias Siedler 0:2. 33. Leonardo Toro 1:2. 37. Arlind Krasniqi 2:2. 64. Nicola Weiss 3:2. 71. Eigentor (Jarmo Rüede) 3:3.81. Fabian Hug 4:3. – Stein: Marco Schlatter, Jan-Arjen Van Heel, Daniel Lovric, Silvan Ackermann, Leonardo Toro, Kevin Strässle, Jarmo Rüede, Luca Gränacher, Fabian Hug, Michael Weiss, Arlind Krasniqi. – Therwil: Tim Thüring, David Flückiger, Jonas Vögtli, Asvin Ehsan, Gregor Schaffter, Eric Büchler, Robin Frank, Jannik Frank, Elias Siedler, Sajithan Sankar, Noah Gellert. – Verwarnungen: 68. Michael Weiss, 74. Jarmo Rüede.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Fussballverbands Nordwestschweiz.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 30.10.2022 23:37 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.